藍指快篩進口廠商有問題　綠揭：是侯友宜市府核准的

國民黨立法院黨團昨日召開記者會，質疑採購快篩試劑的高登環球生醫公司前身是小吃店很有問題，該公司昨晚發表聲明否認相關質疑，並棄標1700萬劑快篩，要國民黨團自己組團採購，引發討論。民進黨發言人李妍慧今（5）日下午表示，國民黨以政治干預商業，不僅打擊民間企業，使其商譽受損，讓國人急須的快篩試劑頓時減少1700萬劑，且該廠商是由國民黨執政的新北市政府核准，是不是也要質疑新北市長侯友宜與團隊呢？
李妍慧指出，國民黨扯台灣防疫後腿的事蹟罄竹難書，一路從口罩、疫苗，通通都被國民黨拿來作為政治鬥爭的工具。前幾天誣控政府採購的快篩試劑較他國昂貴，實際上，以羅氏快篩試劑為例，依據外館所回報的資訊，在其他各國零售價格，介於新台幣166元至380元之間，像是新加坡一劑166元、德國一劑253元、日本一劑380元、泰國一劑206元，絕非國民黨所稱僅需要40至50元。
李妍慧表示，如今國民黨連快篩試劑也不願放過，利用片段不全的訊息來帶風向與政治操作，抹黑由新北市政府核准的廠商是小吃店，致使廠商不甘受辱，宣布放棄標案，讓國人急須的快篩試劑頓時減少了1700萬劑。「請問國民黨是不是也要質疑侯友宜市長跟新北市政府呢？」
李妍慧表示，指揮中心、全台灣防疫相關人員、醫護都沒日沒夜在忙著對抗病毒和疫情，卻還要面對國民黨無所不用其極地抹黑、造謠、添亂。國民黨若只為打擊指揮中心，卻罔顧全民的健康福祉，必將遭到台灣人民唾棄。