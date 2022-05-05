花2250萬跟永慶買到鋼筋外露海砂屋！她投訴好房網沒下文

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劉小姐事後通知仲介並要驗「氯離子」，沒想到永慶房屋的仲介聽聞後積極勸阻不要驗，並建議請房仲配合的技師先做「結構安全」檢查。報告出來後，劉小姐詢問專家才知，永慶配合的技師所做成的報告並「不是」結構安全報告，相關報告也無公會蓋章，不具公信力。「跟我同樣狀況的，還有其他4個買家，大家都收到同樣一份報告，但根本沒用！」
隨之劉小姐又再找土木技師公會，以電鑽在樑上鑽洞取粉末，氯離子並未超標，但設計師從天花板採驗，送SGS實驗室驗出數值是6kg/m³，兩者落差太大，最後經買賣、仲介三方同意，再找結構技師公會檢驗。檢驗結果結構技師公會以7個取樣點平均數值超過1kg/m³，數據已經達到海砂屋標準，也符合契約書的解約條件。在結構技師公會檢驗出公寓氯離子超標後，劉小姐按合約規定要求解約，永慶和賣方卻異口同聲表示：「只有天花板驗出來很高，其他地方不高，覺得很奇怪」所以不同意解約，「但永慶房屋在建物的不動產現況說明書上，房屋鋼筋外露或水泥塊掉落選項上明明勾選「否」，卻不願按照合約處理，賣方甚至說，最多只能賠償20多萬元，實在很離譜。」
劉小姐氣憤的說，從事發之後，包括在林瑞圖議員協調過2次，消保官及法務局都派員參加，後來又到市府由消保官介入協調3次，甚至她後來找律師提告，法院要求雙方先協調，但這次協調還是沒解果，「前前後後6次協調，賣家都沒有到場，只有透過仲介表示不願解約，仲介既然代表買賣雙方，但感覺永慶就是站在賣方那邊，根本不管買家的立場！」
一心想解約的劉小姐遭到各方刁難，最後不得已，她向打著「伸張居住正義，捍衛消費權益」的《好房網》投訴，希望透過《好房網》的報導，讓更多民眾知道購屋注意事項，不料去年11月投訴至今，前前後後兩次去信，案子卻一直石沉大海，後來上網一看才發現，原來《好房網》董事長為永慶房屋創辦人孫慶餘的妻子，和永慶房屋之間密不可分。
事實上《好房網》標榜為專業房產新聞平台，但根據統計，從2014年起，《好房網》開始發動文章攻擊共刊登抹黑信義房屋的報導及惡意挖角的新聞109篇，平均每個月發布1則抹黑新聞，攻擊頻率高，而有關永慶房屋的消費爭議等相關新聞卻隻字未提。這種一面倒的利己作為，同時並以負面新聞打擊競業，已完全違反新聞媒體的報導公正性與客觀性。劉小姐也認為，如果《好房網》只會報導同業的負面新聞，對同集團永慶房屋發生的爭議事件卻置若罔顧，這已經失去媒體應該扮演的角色，這又怎麼能稱得上「伸張居住正義，捍衛消費權益」呢？
針對劉小姐的控訴，永慶房屋今日下午回應指出，本案原屋況全室天花板有裝潢包覆，交屋前無法發現相關屋況問題。交屋後買方拆開天花板後，始發現有龜裂狀況。期間歷經台北市政府消費爭議委員會、民意代表數度調解未果，由於買方已於去年11月向賣方提出訴訟，故不再針對此案內容公開說明，靜待司法判決。
《好房網》今日下午回應，針對劉小姐的投訴，當時因已有其他媒體披露，沒有獨家報導的機會，且後續據聞此案已進入司法程序，故沒有做進一步報導。