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快篩實名制已售300萬份！特約藥局將分流「早中晚」販賣

▲指揮官陳時中表示，已跟藥師公會協調公告販售時間，「早中晚分開販售」，民眾可多上網查詢。（圖／指揮中心提供）
▲指揮官陳時中表示，已跟藥師公會協調公告販售時間，「早中晚分開販售」，民眾可多上網查詢。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-05 14:41:27

台灣本土疫情大爆發，快篩試劑需求大增，對此，中央流行疫情指揮中心今（5）日就說明了快篩實名制販售相關訊息，指揮官陳時中表示，已跟藥師公會協調公告販售時間，「早中晚分開販售」，民眾可多上網查詢。而根據統計，截至目前應該已有300萬人買到5劑一包的快篩。

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快篩實名制在上月28日上路，在全國近5000家健保特約藥局、偏鄉衛生所等販售，民眾只要拿健保卡就能到藥局買一組5入500元（每劑100元）的快篩試劑。購買方式則是以身分證字號尾數單雙號進行分流，單號為星期一、三、五，雙號是星期二、四、六，週日則開放全民購買。

▲指揮官陳時中表示，已跟藥師公會協調公告販售時間，「早中晚分開販售」，民眾可多上網查詢。（圖／指揮中心提供）
▲指揮官陳時中表示，已跟藥師公會協調公告販售時間，「早中晚分開販售」，民眾可多上網查詢。（圖／指揮中心提供）
陳時中也表示，快篩實名制至今已有4900多家藥局參與販售，今天中午12點已有585家賣完，總共售出17萬1010份，之後會慢慢增加，看能否兩天配售一次，另外，也有與藥師公會協調公告販售時間，民眾可先上網查詢。

截至目前為止，快篩實名制已販售300萬人份，數量不算少，也就等於已發出1500萬劑，涵蓋率應該蠻高。陳時中也說，希望接下來可以維持一樣的速度，讓家家戶戶都能有快篩試劑可以使用。（編輯：郭佩蓉）

▲快篩實名制至今已有4900多家藥局參與販售，今天中午12點已有585家賣完，總共售出17萬1010份。（圖／指揮中心提供）
▲快篩實名制至今已有4900多家藥局參與販售，今天中午12點已有585家賣完，總共售出17萬1010份。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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