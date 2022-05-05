蔡英文要求政院快篩劑「多元通路」 侯友宜：民怨很深
家用快篩實名制上路，但仍很難買到而引發民怨，總統蔡英文昨（4）日要求行政部門協調更多元的快篩試劑購買通路；為此，新北市長侯友宜今（5）日表示，民眾的怨言是很深，總算總統也聽到了，也親自下達指示。
侯友宜指出，其實這個問題不是今天的問題，「從一個禮拜前到藥局跟市民朋友一起接近的時候，市民就反映買不到快篩試劑」，每天都面臨民眾這樣的陳情，民眾非常的埋怨，想要幫忙防疫，買不到快篩試劑；尤其新北市人口這麼多，數量又這麼少，平均如果200萬人要買得到一盒，給他算一算時間要花將近一個月，所以民眾的怨言是很深的。
侯友宜直言，總算總統也聽到，也親自下達指示，相信地方看到很多的問題，反映給中央、反映給上級長官，上級長官應該快速回應民意，「只要快篩試劑的量能足，民眾能夠幫我們作好防疫，也可以檢測自己的身體健康，這才是防疫最重要的根本」；讓市民朋友跟我們一起並肩作戰，讓我們一起來防疫，快篩試劑讓民眾能夠買得到，且價錢要平民化。
※【NOWnews 今日新聞
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