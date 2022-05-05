昆凌結婚7年甜蜜蜜！吐露早婚心聲：鼓足勇氣嫁給周杰倫

女星昆凌嫁給歌手周杰倫7年，即將迎接第三胎誕生，經常在社群網站上放閃，假設一方有工作，另外一方必然愛相隨，夫妻關係非常好。昆凌曾接受時尚雜誌《VOGUE》訪談，自認人生最大的勇氣，就是嫁給周杰倫：「那時候年紀輕輕的就選擇婚姻，在大家充滿質疑的目光下嫁給Jay（周杰倫）。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲昆凌（右）結婚7年，經營婚姻生活很有一套，也很受婆婆葉惠美（中）喜愛。（圖／昆凌IG）

昆凌從小見著父母離婚，對感情存在著悲觀與不安全感，連自己都訝異這麼早就步入婚姻，笑稱鼓起了人生全部的勇氣。當年周杰倫宣布和昆凌交往，昆凌承受外界很多質疑，她自己也清楚此事，交往過程數度都想要放棄。

「但可能是因為我性格中的那種衝勁，也可能是我以愛為天，也或許是我想要擁有一個Wonderful Family，跟我所愛的人，於是我對自己說，why not！」

▲昆凌坦言一度很擔心嫁給周杰倫。（圖／昆凌IG）

昆凌表示自己過往很在乎朋友的想法，也會為了顧全大局去順著別人的方式去做，即使心裡覺得怪怪的，但礙於時間和人情的壓力，「我就會想說，如果大家這樣比較好處理事情的話，那就這樣吧，但往往看到結果後，我又會覺得後悔。」