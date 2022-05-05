民調大輸盧秀燕？蔡其昌：若要這樣才睡得安穩就祝福她

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前天美麗島電子報前天公布台中市民對選舉支持度，盧的支持度51%、蔡22.8%。蔡其昌子弟兵市議員陳世凱昨在臉書指出，近年來每每台中發生重大事件、對盧秀燕不利時，馬上會跳出一份盧秀燕好棒棒的民調配合演出，供支持者們「半夜吹哨壯壯膽」。蔡其昌於會前被媒體追問此事，先是哈哈笑了兩聲，接著說「民調我講很多遍了，大家參考一下就好。」
蔡其昌透露：「我們自己的民調，和這數字相差太遙遠，只能一笑置之。」他說：「如果盧市長需要這些民調才能安心上班、讓她睡得比較安穩，我們也沒有什麼意見，我祝福她。」
媒體再追問針對羅智強請辭參選的看法，蔡其昌說，每人的選戰策略及思考不同，都該予以尊重「但我跟他不一樣，因為我不會離開台中、不會拋棄台中。」他強調國會遷址台中，自己和盧秀燕一樣都是台中隊，「只要是共同造福台中、讓城市有利的事情，我們的立場應該都一致。」
外界批評他居隔3+4期間，還從台中跑到立院主持開議。蔡其昌說，自己認真研究密切接觸者的定義，主持議事是在上班、讓國家重要法案和議案可以通過。「我是守規矩的人，衛生局在國民黨手上，若有任何疑義可以來調查我，現在全民都在防疫，不需要連這個都要攻防。」