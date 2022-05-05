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民調大輸盧秀燕？蔡其昌：若要這樣才睡得安穩就祝福她

▲蔡其昌透露綠營內部的民調，和美麗島電子報的數字相差太遙遠。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.05.05）
▲蔡其昌透露綠營內部的民調，和美麗島電子報的數字相差太遙遠。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.05.05）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-05 15:05:25

立法院長游錫堃等人今拜會台中市長盧秀燕，討論立法院遷建事宜，陪同的副院長蔡其昌和盧秀燕全場無交集。針對美麗島電子報公布台中市長選舉支持度，蔡其昌哈哈笑兩聲，說「若盧市長需要這些民調才能讓她安心上班、睡得比較安穩，我們也沒有什麼意見，我祝福她。」

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立法院長游錫堃等一行拜會台中市政府，針對新國會園區選址與盧秀燕交流意見前，在市長會客室的會前會，蔡其昌沒有參與，僅曾擔任副市長的楊瓊櫻全程陪同，待正式會議時，盧、游、蔡一字排開，沒有近距離互動。

▲游錫堃、盧秀燕的會前會，蔡其昌沒有參與。（圖／台中市政府提供，2022.05.05）
▲游錫堃、盧秀燕的會前會，蔡其昌沒有參與。（圖／台中市政府提供，2022.05.05）
前天美麗島電子報前天公布台中市民對選舉支持度，盧的支持度51%、蔡22.8%。蔡其昌子弟兵市議員陳世凱昨在臉書指出，近年來每每台中發生重大事件、對盧秀燕不利時，馬上會跳出一份盧秀燕好棒棒的民調配合演出，供支持者們「半夜吹哨壯壯膽」。蔡其昌於會前被媒體追問此事，先是哈哈笑了兩聲，接著說「民調我講很多遍了，大家參考一下就好。」

蔡其昌透露：「我們自己的民調，和這數字相差太遙遠，只能一笑置之。」他說：「如果盧市長需要這些民調才能安心上班、讓她睡得比較安穩，我們也沒有什麼意見，我祝福她。」

▲盧秀燕和蔡其昌之間，始終隔著游錫堃。（圖／台中市政府提供，2022.05.05）
▲盧秀燕和蔡其昌之間，始終隔著游錫堃。（圖／台中市政府提供，2022.05.05）
媒體再追問針對羅智強請辭參選的看法，蔡其昌說，每人的選戰策略及思考不同，都該予以尊重「但我跟他不一樣，因為我不會離開台中、不會拋棄台中。」他強調國會遷址台中，自己和盧秀燕一樣都是台中隊，「只要是共同造福台中、讓城市有利的事情，我們的立場應該都一致。」

外界批評他居隔3+4期間，還從台中跑到立院主持開議。蔡其昌說，自己認真研究密切接觸者的定義，主持議事是在上班、讓國家重要法案和議案可以通過。「我是守規矩的人，衛生局在國民黨手上，若有任何疑義可以來調查我，現在全民都在防疫，不需要連這個都要攻防。」

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