菲國總統大選週來臨　勞動部呼籲勿影響移工投票權益

菲律賓將於5月9日舉行總統大選，已提前開放海外不在籍投票，在台灣的菲籍移工得前往菲律賓駐臺代表處台北、台中、高雄等三分處完成投票。勞動部呼籲，為使菲籍移工得順利外出參與投票，建議雇主於5月9日前，能讓移工調整工作班別，或協助移工利用例休假日，順利完成投票。
勞動部說明，截至3月止，菲律賓移工在台人數計13萬9,619人，主要集中於製造業及看護工等產業工作。其次，為確保移工防疫安全，勞動部已訂定「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，提供移工外出時應注意之防疫指引。為尊重移工行使該國公民投票之權利，勞動部建議雇主於5月9日前，可以調整移工工作班別，或協助移工利用例休假日，前往菲律賓駐台代表處台北、台中及高雄等地點，完成海外投票作業，不應以疫情為由拒絕其外出。
勞動部再次提醒，移工應注意個人健康防護，鼓勵移工儘速施打疫苗，儘速下載台灣社交距離App。外出投票時應全程配戴口罩，保持社交安全距離，以減少感染風險。移工於投票返回雇主處所後，請雇主多加關心移工身體健康狀況，並可協助移工加入「[email protected]移點通」獲取最新防疫資訊，保護自身身體健康。
※【NOWnews 今日新聞
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