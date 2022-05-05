國寶藝術家「蔡草如：神話、戲臺與逆光赤城」南美館展出

台南美術館今舉行「蔡草如：神話、戲臺與逆光赤城」開幕式，策展團隊以「市井」、「臺灣牛」、「新時代」、「理想美」、「拂曉‧薄暮」、「戲齣」等子題來呈現。

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蔡草如本名蔡錦添， 1937 年隨舅舅陳玉峰習畫， 1943 年前往日本東京川端畫學校就讀， 1946 年返台後除專心創作外，亦參與寺廟彩繪工作。蔡草如自幼即展現十足的繪畫天賦與熱忱， 10 歲時的創作「天后宮武廟巷弄」是首次公開展出的作品，此件作品以蔡草如獨特的生活觀察視角，表達當時市井間樸素、優雅的生活景緻，於「市井」展區中展出。

有著廟宇民俗畫師及藝術家雙重身份的蔡草如，在時代背景考究與人物骨骼動勢的下足功夫，不管是廟宇壁畫或是精緻繪畫，在他筆下的人物風景，總能展現出市井與鄉間素樸雅緻的生活氣息，也提供大眾對於時代品味與理想生活的想像與提升。本展除畫作以外，部分作品亦搭配該作品創作時的草稿或線稿，供民眾觀賞比對差異，也同時對蔡草如的創作過程有更多了解。

▲蔡草如筆下的「檳榔姑娘」展現自信又優雅的氣質（圖／記者林怡孜攝，2022,05,05）

蔡草如對於時代女性人物的捕捉，可以從「理想美」展區中的「檳榔姑娘」、「女騎士」中看見他筆下各行各業女性所散發出的自信與優雅。而在「拂曉‧薄暮」中，喜愛於清晨與黃昏時分外出寫生的蔡草如，透過細微的觀察力以及礦物顏料的稀薄暈染效果，描繪出細膩且多層次變化的逆光光照與鄉間風景。「臺灣牛」展區呈現熱愛素描寫生的蔡草如如何將台灣人的拚勁與務實的精神寄託在牛隻身上。「新時代」中可窺見其身處於新舊衝突不斷，矛盾共生的時代中，依然以內斂的觀察視角體會生活。如「蒼穹」這幅作品便是蔡草如第一次被天空中噴射機飛過的聲響所震懾，透過挺拔樹幹枝枒中窺望的藍天，在孔廟前創作出的作品。

本次正式展保留了前導展部分廟宇相關的繪畫，並將蔡草如繪製達摩、鍾馗與關公的多樣姿轉成漫畫般的動畫，讓觀者有更多想像。並以「戲齣」為子題，精選台南 8 間廟宇中的蔡草如神話彩繪，搭配「廟宇地圖」，讓平時在高處的繪畫細節得以近落觀者眼前細細端詳，彷彿站在廟埕前的戲臺下觀賞神話人物的演譯，亦契合展名「蔡草如：神話、戲臺與逆光赤城」。

▲蔡草如10歲時的創作「天后宮武廟巷弄」是首次公開展出的作品（圖／記者林怡孜攝，2022,05,05）