中市機車拖吊不好賺　議員：累積夠多才拖

台中市機車亂停嚴重，長時間違停在轉角處，造成民眾無法進出，影響垃圾車甚至可能會影響消防車輛進出，市議員陳文政今 (5) 日質詢指出，致電拖吊單位，結果竟得到「一輛沒辦法拖，要累積夠多輛才會拖」等回覆，讓他直呼離譜。交通局葉昭甫表示，拖吊是輔助，是要提醒市民合法停車，但是會檢討原因。

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陳文政表示，今年已發生數起機車長時間違停在路口轉角、佔用幹道，而嚴重影響交通通行的情況，當地里長與民眾因法律問題不能隨意移車，致電拖吊單位，竟得到回覆「我們先登記起來」、「一輛我們沒辦法拖，要累積夠多輛才會去拖」，進而造成交通嚴重堵塞，影響大家的權益。

陳文政提出數據說，台中的機車拖吊數量在 106 年時，仍有 1.7 萬輛，不過到了 110 年時，全年僅剩 2200 輛。不知情的人，還會以為是大家都很守法，都沒有人違停；但實際的情形，恐是因為機車拖吊牛步、消極，才讓機車拖吊數量連年遞減。

陳文政說，依照「台中市違規車輛移置保管及處理辦法」中，第十條的移置費規定，汽車拖一次移置費 800 元、機車移置費 100 元，恐是因為拖機車不好賺，才造成汽車即報即拖，機車拖吊卻慢半拍的主因，欲交通局積極檢討。

他呼籲，市府交通局只要是違停影響交通通行，無論是汽機車，拖吊的效率都應該一致。而問題的根源，仍是因為停車空間不足，可考慮在商圈、停車熱區，獎勵民間停車場業者挪出部分空間劃設機車格，才能真正解決機車停車亂象。

交通局長葉昭甫表示，台中市道路違停拖吊業務分為行政管理及違規執法，車輛如有未依規停放，由警察人員先依規執法取締，若車輛有移置保管需求時，則由交通局配合警察人員執行車輛移置保管 ( 拖吊 ) 作業。目前拖吊勤務執行地點，多安排於易影響公共通行或行車秩序地，如併排停車、人行道違停，或是車站、商圈、學校、公車停靠區等。