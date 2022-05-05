中市機車拖吊不好賺　議員：累積夠多才拖

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳文政表示，今年已發生數起機車長時間違停在路口轉角、佔用幹道，而嚴重影響交通通行的情況，當地里長與民眾因法律問題不能隨意移車，致電拖吊單位，竟得到回覆「我們先登記起來」、「一輛我們沒辦法拖，要累積夠多輛才會去拖」，進而造成交通嚴重堵塞，影響大家的權益。
陳文政提出數據說，台中的機車拖吊數量在106年時，仍有1.7萬輛，不過到了110年時，全年僅剩2200輛。不知情的人，還會以為是大家都很守法，都沒有人違停；但實際的情形，恐是因為機車拖吊牛步、消極，才讓機車拖吊數量連年遞減。
陳文政說，依照「台中市違規車輛移置保管及處理辦法」中，第十條的移置費規定，汽車拖一次移置費800元、機車移置費100元，恐是因為拖機車不好賺，才造成汽車即報即拖，機車拖吊卻慢半拍的主因，欲交通局積極檢討。
他呼籲，市府交通局只要是違停影響交通通行，無論是汽機車，拖吊的效率都應該一致。而問題的根源，仍是因為停車空間不足，可考慮在商圈、停車熱區，獎勵民間停車場業者挪出部分空間劃設機車格，才能真正解決機車停車亂象。
交通局長葉昭甫表示，台中市道路違停拖吊業務分為行政管理及違規執法，車輛如有未依規停放，由警察人員先依規執法取締，若車輛有移置保管需求時，則由交通局配合警察人員執行車輛移置保管(拖吊)作業。目前拖吊勤務執行地點，多安排於易影響公共通行或行車秩序地，如併排停車、人行道違停，或是車站、商圈、學校、公車停靠區等。
葉昭甫說，市府將持續加強違停巡查勤務，提高見警率，加強取締拖吊，即時排除交通阻礙，維護道路交通安全與順暢，同時也呼籲駕駛人不要貪圖一時方便，將車輛違規停放，影響車流順暢及其他用路人的安全與權益。