校園確診數激增　大學爆隔離亂象　教育部、各校提解方

我是廣告 請繼續往下閱讀
確診數爆增，大學隔離空間有限，也爆出許多隔離亂象，包括先前國立台北教育大學因為排不出隔離宿舍，讓確診生住廚房，台大也傳出確診生被安置在會議室或地下室搭帳篷隔離。
近日再傳出台師大等待移送的確診者或接觸者暫時住宿舍，卻與普通生共用浴廁，雖然有規劃專用廁所，但洗手台與門把卻仍存在共用風險；文化大學也傳出有學生在不知情的狀況下，房間被徵收成隔離房；台北科技大學傳出宿舍其中一個樓梯口被木板封起來，只剩下一個地方進出，校方回應，是為了要區分隔離區與一般區，有做成活動式木門，安全沒有疑慮。
為解決隔離亂象，各校紛紛祭出相關措施應變。台大日前表示，在防疫空間不足的狀況下，僅能將確診學生安置於宿舍公共空間內，並已承租捷絲旅尊賢會館全棟作為住宿生密切接觸者的隔離宿舍，現正洽談包棟外地館舍作為住宿生確診者的隔離宿舍，初估於學期末前，需投入近千萬元經費照護住宿學生。
政大指出，為配合政府防疫措施，將逐次徵用部分寢室作為隔離、檢疫宿舍使用，若學生配合徵用，最後搬遷截止日為5月8日，若住宿生於5月6日前完成離宿，將可辦理退還本學期全額住宿費用。
政大表示，確診隔離寢室內配有獨立衛浴設備，學校將負責送餐；密切接觸者寢室也會畫定專屬區域和公共衛浴，會與一般生區隔；居家隔離學生亦不得隨意出房門，且須快篩陰性才能入住，並由學校協助送餐。由於校內檢疫空間供不應求，政大日前也和華梵大學租借宿舍，學生可配合移至華梵大學租用宿舍，總人數達30人以上，將退返本學期全額住宿費，學校也將規劃用專車接送學生通勤。
東海大學則說，目前施行鼓勵健康的住宿生返家，宿舍空間則留給無法返家的教職員生確診者與密切接觸者，學校將配合教育部安排階段性的線上教學計畫，讓學習不受疫情影響。
教育部也祭出防疫隔離措施，針對確診生與密切接觸者，請學校鼓勵及引導學生以返家進行居家照護或居家隔離為原則，學校可運用教育部補助經費，提供學生移宿行李運費、返家旅費、線上遠距課程配套等。
而針對在外無住所的境外生、返家路程遠且無同住家人可接送、家中無符合指揮中心規定場所的住宿生，則由學校協助，若學校的隔離檢疫宿舍一時無法因應，教育部已徵得指揮中心同意，得申請安置於集中檢疫所；學校若為調度隔離、檢疫宿舍，需請健康的住宿生短期內先移宿校外，教育部也獲交通部同意，協助訂租學校附近旅館，讓調度有緩衝空間。
此外，教育部也針對學校調度隔離檢疫宿舍達學校宿舍總床位數5%者，給予補助，調度為隔離宿舍者補助每床10000元，為檢疫宿舍者補助每床5000元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。