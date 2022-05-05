泰國貴妃疑再度失寵！專家分析失勢關鍵

泰國王室的宮鬥戲碼引起國際關注，長期分析泰國王室的記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall），4日在推特上表示，消息人士透露，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）、王后蘇堤達和詩妮娜於去（2021）年前往德國後，泰王和王后於該年12月返回泰國，留下詩妮娜獨自一人在德國，本來泰王預計1月要返回慕尼黑，後來卻遲遲沒有回去。目前兩人已經分隔數月，詩妮娜很有可能又再度失寵。
詩妮娜也因留在德國，近半年沒有參加王室活動，相比之下王后蘇堤達與長公主等人則頻繁出現於王室活動中，就連久未露面的二公主希里萬納瓦瑞（Sirivannavari Nariratana）都現身。詩妮娜的聲勢和名譽可能因為這半年沒在國內，而有所下降的趨勢。
不過，詩妮娜曾經有「敗部復活」過，她曾因傳出「對泰王與王后不忠、頂撞王后」等等罪名，在封妃不久便被拔去嬪妃封號，甚至進冷宮入獄服刑。不過卻在2020年奇蹟式的起死回生，甚至被重新封為貴妃，還傳出泰王一度要將她封為「第二皇后」，即使「私密腋下毛照」遭外流，泰王仍不以為意。只是這次泰王遲遲未將詩妮娜召回泰國，也沒有打算回德國與貴妃重聚，兩人是否感情生變，成了專家關注的焦點。