財經小辭典／Fed升息又預告縮表 啥是縮表？有何影響？
美國聯準會（Fed）昨（4）日宣布，如預期升息2碼，這也是2000年至今最大升息幅度，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會上也表示，6月將開始逐步縮減資產負債表（簡稱：縮表）475億美元，並在3個月內逐步提高縮表上限至每月950億美元，希望以升息與縮表雙管齊下，以壓制創40年新高的通膨。到底什麼是縮表？縮表又有何影響？
近幾年，美國聯準會為了提振經濟，施行QE量化寬鬆政策，也就是大家說的「印鈔票」增加貨幣供應量，減低企業與民眾跟銀行借貸的成本，提供市場充足的流動資金，刺激整體經濟。而美國股市與經濟確實在這幾年逐漸復甦穩健，雖然有疫情攪局，但隨著國外逐漸解封，近來各項經濟數據表現不俗，包括勞動力市場極度緊俏，預期失業率可能會進一步降低，熱錢不能無限制擴張下去，因此決定逐漸結束這場「市場資金派對」。
怎麼逐漸結束、減少衝擊？美國聯準會決定先「縮減購債」後「縮表」。因此，Fed去（2021）年11月先每月購債規模縮減（簡稱：縮減購債）150億美元，今年3月結束購債，而這樣每個月調降資產購買金額的動作，市場流動性可能還是會有，但增加幅度已經降低，如今聯準會再宣布今年6月逐步縮減資產負債表（簡稱：縮表）475億美元，就是更進階的緊縮動作。
美國央行的資產負債表通常有美國公債以及房地產抵押貸款證券（MBS），到如今已經累積高達9兆美元。至於如何縮表？要怎麼執行？美國聯準會可以直接拋售手中的債券，或針對到期的債券停止再投資，兩種方式都可以把流動在外的美元收回來，回收投機性的資金，美元也會因此走強，某種程度跟升息一樣，可以降低市場流動性，避免市場過多熱錢。
只是，當市場熱錢退去，少了資金活水，美股短期可能變得震盪，這是因為縮表過程通常會伴隨著升息，造成貨幣市場緊縮，再加上這次高通膨情況前所未有，影響終端需求消費力，可能衝擊企業營收，當然企業股價表現也會受到影響。但也有人認為，這次聯準會其實已經提前預告縮表，市場上利空多半已消化得差不多，且聯準會主席鮑爾「鷹中帶鴿」的言論，淡化激進的一次升3碼之可能性，因此美股盤勢可能沒有想像的那麼震盪。