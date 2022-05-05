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新竹縣長夜訪衛生局慰勞 招募人力支援防疫

▲新竹縣長楊文科（左二）昨晚到衛生局慰勞防疫人員。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣長楊文科（左二）昨晚到衛生局慰勞防疫人員。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-05-05 15:27:45

新竹縣新冠肺炎確診人數屢創新高，4日確診人數達542人，新竹縣衛生局當天全員127人徹夜加班做疫調，新竹縣長楊文科也到場慰問，他十分不捨同仁的辛苦，不僅一一致意，也表示會持續從府內、府外增加人力，全力支援衛生局，成為民眾防疫的後盾，將疫情帶來的風險與不安降到最低。

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楊文科的臉書粉專昨晚也同步發文說：「衛生局的同仁們，跟許多人一樣，身兼不同角色和責任，有自己的家庭，有自己的生活，但在疫情嚴峻時期，他們放下家庭、放下生活，全心做好份內工作，給受到疫情影響的鄉親一個指引，給予關懷，不讓他們感到徬徨。剛剛我到衛生局，看到衛生局同仁邊加班，孩子也在旁寫作業陪爸媽，而身旁響起此起彼落的電話聲，各個同仁耐心地與民眾通電話，做疫調、告知注意事項。看到有家人帶著換洗衣物給同仁，因為這麼多個夜晚都在衛生局度過!也有同仁一個多月以來夜夜睡在車上，深怕凌晨下班回家會吵醒孩子，但病毒不等人，疫調不能等，只能隨時上緊發條！看著現場每位同仁認真付出的畫面，全局總動員127人徹夜疫調，我真的相當不捨!疫調中心24時不停歇，深怕漏接任何一位需要幫助的縣民! 特別在凌晨，接到孩子突然高燒的電話，即使是半夜三點，同仁們也立即連繫醫院、安撫家長，一起度過難關。」

楊文科表示，他看到衛生局的同仁不分晝夜的疫調、接聽防疫專線電話，內心十分感動、不捨又痛惜，他得知疾病管制科已經連續加班1個多月、1天工作20小時，甚至有同仁以衛生局為家，家人協助送換洗衣物，也有同仁凌晨2點多下班，因不敢打擾家人，而以車為床。

衛生局辦公室內除了堆積如山的公文，也有小孩的玩具，有小孩的員工，常常接了小孩就回到辦公室加班，員工一邊做疫調，一邊看小孩寫作業，十分辛苦。

疾病管制科的衛生稽查員熊賢雅說，確診人數驟增，居家隔離、居家照護的民眾案量很大，尤其像是居家隔離發送單攸關民眾權益，像是作為請假的依據等，且因為許多新系統都才剛上線，在資料傳送上有時間的誤差。熊賢雅也說，縣內近日確診有為數不少的孩子，且大多都有高燒到39、40度的狀況，而小孩的狀況都比較急迫、無法等待，因此即使深夜、凌晨接到電話，也會立即協助、安排就醫。

楊文科表示，持續增加衛生局的疫調人力，衛生局成立疫調中心，也不分日夜運作中，不僅從府內徵調人力支援，也已經批准衛生局招募40名疫調人員，期望能增加作業上的效率，成為疫情中民眾的最佳後盾。

衛生局的疫調中心也時常運作到凌晨，許多疫調人員往往凌晨2、3點才下班，一早又進辦公室，忙到下午才吃午餐，辦公室堆滿疫調表格、作業，還有來不及吃完的餐點、少部分兒童玩具，家人送餐也都來匆匆、去匆匆，帶著使命感持續疫調、接聽電話，處理通知書等業務。衛生局長殷東成表示，很感謝同仁不分晝夜、不分平假日，辛苦處理疫情，衛生局長副局長張惠紜也說，同仁們已經沒有假日，全心在處理疫調、解決各種民眾問題。

由於確診人數增加迅速，中央流行疫情指揮中心也滾動式調整疫情相關措施，新竹縣政府也隨之調整、因應，楊文科表示，請民眾多加配合相關規定，在疫情期間，務必維持戴口罩、勤洗手、維持社交安全距離的防疫習慣。

新竹縣政府公開招募新竹縣政府衛生局疫調臨時人員40名，資格須具有教育部承認之國內外大學以上畢業、有良好溝通協調能力、熟悉電腦操作、具護理業務相關經驗為佳，工作內容包含接聽防疫電話、進行確診個案疫調，以及居家隔離確診個案關懷安置業務，有興趣民眾可前往官方網站報名（https://www.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=34&s=89999）。

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