新竹縣長夜訪衛生局慰勞 招募人力支援防疫

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楊文科表示，他看到衛生局的同仁不分晝夜的疫調、接聽防疫專線電話，內心十分感動、不捨又痛惜，他得知疾病管制科已經連續加班1個多月、1天工作20小時，甚至有同仁以衛生局為家，家人協助送換洗衣物，也有同仁凌晨2點多下班，因不敢打擾家人，而以車為床。
衛生局辦公室內除了堆積如山的公文，也有小孩的玩具，有小孩的員工，常常接了小孩就回到辦公室加班，員工一邊做疫調，一邊看小孩寫作業，十分辛苦。
疾病管制科的衛生稽查員熊賢雅說，確診人數驟增，居家隔離、居家照護的民眾案量很大，尤其像是居家隔離發送單攸關民眾權益，像是作為請假的依據等，且因為許多新系統都才剛上線，在資料傳送上有時間的誤差。熊賢雅也說，縣內近日確診有為數不少的孩子，且大多都有高燒到39、40度的狀況，而小孩的狀況都比較急迫、無法等待，因此即使深夜、凌晨接到電話，也會立即協助、安排就醫。
楊文科表示，持續增加衛生局的疫調人力，衛生局成立疫調中心，也不分日夜運作中，不僅從府內徵調人力支援，也已經批准衛生局招募40名疫調人員，期望能增加作業上的效率，成為疫情中民眾的最佳後盾。
衛生局的疫調中心也時常運作到凌晨，許多疫調人員往往凌晨2、3點才下班，一早又進辦公室，忙到下午才吃午餐，辦公室堆滿疫調表格、作業，還有來不及吃完的餐點、少部分兒童玩具，家人送餐也都來匆匆、去匆匆，帶著使命感持續疫調、接聽電話，處理通知書等業務。衛生局長殷東成表示，很感謝同仁不分晝夜、不分平假日，辛苦處理疫情，衛生局長副局長張惠紜也說，同仁們已經沒有假日，全心在處理疫調、解決各種民眾問題。
由於確診人數增加迅速，中央流行疫情指揮中心也滾動式調整疫情相關措施，新竹縣政府也隨之調整、因應，楊文科表示，請民眾多加配合相關規定，在疫情期間，務必維持戴口罩、勤洗手、維持社交安全距離的防疫習慣。
新竹縣政府公開招募新竹縣政府衛生局疫調臨時人員40名，資格須具有教育部承認之國內外大學以上畢業、有良好溝通協調能力、熟悉電腦操作、具護理業務相關經驗為佳，工作內容包含接聽防疫電話、進行確診個案疫調，以及居家隔離確診個案關懷安置業務，有興趣民眾可前往官方網站報名（https://www.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=34&s=89999）。