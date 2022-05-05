衛福部估5/11最高10萬確診 莊人祥：中重症比率可能增加
中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增30106例COVID-19確診病例，分別為30035例本土個案及71例境外移入，本土確診病例數單日破3萬，而衛福部今日在行政院報告時，更預估在5／11當天確診人數可能到達10萬2743人。對此，指揮中心發言人莊人祥解釋，衛福部的估計是按照數理模型推導，但是各類防疫作為都會對最後真正的數字造成影響，另外莊人祥也直言，隨著染疫人數增加，中重症的比例也可能會增加。
莊人祥解釋，衛福部的估計是根據數理模型推估，若Rt值為2的狀況下，5／11當天的確診人數可能為7萬5244人，而以95％的信賴區間來看，上限可能會達到10萬2743人，下限可能會落在5萬4124人。
莊人祥強調，這段期間的防疫措施和民眾的自主作為都可能會影響最後的數字，但目前估計落在5萬4124～10萬2743人這區間是可能性最大的。
至於到那時候的中重症人數為何，莊人祥表示，目前的中重症人數佔全部病例人數的比例是0.25％，但隨著疫情發展，未來中重症比例也有可能會再增加。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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