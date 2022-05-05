鬼鬼為《原子》水星哭了　Ella暖心安慰：當媽的感覺

《原子少年ATOM BOYZ》新一輪賽制「旅行者的金唱盤」，製作單位請到四位導師以及久未合體的JPM、舞藝高超的陳漢典和女團出身的吳映潔、愛紗擔任助力導師。其中，以往被外界認為年紀較為稚嫩的鬼鬼，這次跟水星選手合作，表現得成熟、專業，除了練舞認真之外，還暖心鼓勵未上場的選手、傳授大家韓國訓練的唱跳技巧，讓外界刮目相看，看著選手表現越來越好，鬼鬼也忍不住激動落淚。

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▲坤達與《原子少年》火星成員合作經典舞曲〈放手〉，左起為MAX、李哲言、夏浦洋、坤達、何書瑋、陳峻廷。（圖／野火娛樂提供）

坤達自爆算命師說命裡缺火，而且認為以MAN、POWER、ENERGY都符合的團體火星合作〈放手〉。作為導師的坤達穿上黑色網狀上衣，若隱若現看得見好身材「上台有付錢才看得到的！拼了」，讓Ella大讚「已經出道20年保持這麼好！這就是一個藝人專業的素養！」網友也留言頻頻尖叫「達哥帥到不科學！」、「坤達真的是很棒的合作導師，維持自己有氣場有亮點但不搶走選手光彩，整個圈粉！」精彩演出獲得網友一致好評，紛紛動員「救火」行動，要送火星上人氣投票第一名！也有網友發現，在舞台上的火星成員MAX容貌竟有Energy團員Toro的即視感，再加上隊內有選手叫做何書瑋，彷彿真的看見當年的Energy。





▲天王星和周湯豪飆饒舌又尬舞，帥度爆表。（圖／野火娛樂提供）

▲周湯豪化身暖心導師，和天王星合作讓人驚豔。（圖／記者陳明安攝影,2022.04.05）

另一位星際導師周湯豪則是合作天王星表演暢銷曲〈Turn Up〉。周湯豪要求每位選手加入個人創作改編〈Turn Up〉歌詞，盡力表現自己讓觀眾看見。其中畢業於建中的高材生吳昱廷改編的歌詞吸引周湯豪的目光，笑稱「你是當自己的歌在寫了」，最後也在正式表演中使用吳昱廷改編的歌詞，給予選手豐富的發揮空間。舞台呈現亦不負眾望，早已升格製作人的周湯豪搬出高規格燈光以及獨特風格視覺，讓人彷彿置身演唱會，足以見對此次合作舞台的重視程度。網友也直呼：「燈光很帥！周湯豪專屬感！」





▲吳映潔（前排中）與水星選手陳家毅、須弘道、洪禹翔、黃莑茗與李秉諭合作，見證他們的成長。（圖／鬼鬼提供）

而助力導師吳映潔則與年紀最小的水星合作表演代表作〈Sugar Rush〉。水星選手平均年齡較小，實力一點也不輸人，在前次的舞台中獲得與天王星並列的最高分成績。曾在韓國出道的她特別傳授經驗給水星弟弟，表情與記憶走位都有獨特鍛鍊方式。隊長黃莑茗兼顧自身與隊員的表現，壓力大到精神緊繃，暖心的吳映潔竟親自找到對方IG加油打氣，希望他放鬆一點。在舞台上等待宣布分數時，吳映潔突然紅了眼眶，分享到自己參與了水星每一次的練舞、一同體會了喜怒哀樂。好像「從什麼都沒有」突然長大。Ella也立刻安慰到：「這就是當媽的感覺！」





▲吳映潔（左）暖心安慰洪禹翔，表現非常圈粉。（圖／翻攝《原子少年》YouTube）

《原子少年ATOM BOYZ》雖歷經確診風波打擊，開播三週仍創下同時段網路流量人氣第一成績，流量相較前週也驚人成長60%，OTT平台播出已累計有70萬人次觀看，官方頻道相關影片也超過200萬觀看次數，且仍在快速累計中！上月有選手意外確診，製作單位暫緩月中錄影與活動。而輕症以及無症狀的確診選手們都陸續康復，《原子少年》預計將於5/20恢復錄製，第四輪人氣投票也延長至5/19 晚上為止。下一集播出將由星際導師Ella、唱跳全方位藝人陳漢典以及台灣代表男團JPM與選手共同演出，精彩表演令人期待！



