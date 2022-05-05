柯文哲預言3天後進黑暗期 陳時中揭黑數大量增加時間點
中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增30106例COVID-19確診病例，分別為30035例本土個案及71例境外移入，而台北市長柯文哲今日預言，再過3天會進入「黑暗期」，因為確診數超過PCR量能，到時候公布的確診人數就無法反映真實疫情，直言這是最大危機。對此，指揮官陳時中認為目前PCR量能還足以應付，但也指出若未來達到單日15萬的檢測量，「黑數可能就會大量增加」。
陳時中日前曾解釋，所謂「黑數」就是指已經確診但自己還不知道的病例，而隨著疫情發展，這類因為無症狀或是輕症、沒有被匡列也沒有去篩檢，確診了仍不自知的病例數就會跟著增加。
對於柯文哲認為3天後會進入「黑暗期」，陳時中回應表示「大概還不至於」，說明目前單日PCR檢測人數約在8萬多，而PCR最大單日檢測量能目前可以達到22萬，距離還遠，不會因為檢測量能不足造成大量黑數。
不過陳時中也補充，如果未來單日檢驗數衝到超過15萬，那麼檢驗量能可能就會疲於應付，到時候黑數「才會大量增加」。（編輯：倪浩軒）
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