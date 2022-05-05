必勝客史上16款獵奇披薩！加榴蓮還好　「這款」全國傻眼

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2019年緊接著台灣小吃也受到重視，一舉將台味入菜，以獨家手工泡菜搭配紐西蘭莫札瑞拉起司的「黃金臭豆腐披薩」，再度衝擊大家對披薩的想像。呼應該年度在日本大受歡迎的珍珠奶茶熱潮，必勝客不服輸地推出必勝瘋台味「QQ黑糖珍奶披薩」，加入歐洲鮮奶蓋，挑戰甜口味披薩。
不知是否愛上和風滋味，2020年必勝客不只聯名麵屋武藏推出「拉麵披薩」， 還打造了「京都宇治金時披薩」，讓網友笑稱「這下連日本人也要得罪了」。
全球吹起「植物肉」熱潮，必勝客更是於2020年就亞洲首創「未來媽媽ㄟ滷肉披薩」，以植物製的未來肉重現媽媽招牌家常菜，更內行地搭配了香Q滷蛋與爽脆筍絲。接著以「妖獸美味」催生妖獸酥「椒鹽龍珠披薩」與妖獸黑「蒜香竹碳雞披薩」。
而同年底更是與鼎王麻辣鍋跨界聯名「燃魂麻辣鍋披薩」，一口氣放入Q彈嚼勁牛三寶、特製川丸子、酥脆老油條，完全實現老饕清單來著。
2021年更可說是台味大爆發，一系列「逗陣HOT台味」讓大家驚為天人，分為南北開賣的端午披薩，以鹹蛋黃＋魷魚乾＋秘製滷五花＋金蘭甜辣醬製成「北皇粽披薩」、還有香菇＋花生＋家傳五花肉＋金蘭醬油膏的「南霸粽披薩」，及「花好月圓花生湯圓比披薩」、「總舖師三杯雞披薩」、「三星蔥卜肉國宴披薩」。
最受矚目的莫過於號稱暗黑食材界之王的「香菜皮蛋豬血糕披薩」，還在今年舉辦的「全民HOT披薩選舉」大獲全勝，回歸加碼成「香菜豬血糕五更腸旺披薩」，Ｑ彈的大腸、滑嫩的豬血，連炎亞綸都誇讚。
今年台味南波萬推出「蝦猴酥蚵仔披薩煎」，還有多達8～10人一起分享的「一公尺派對巨飽盒」披薩。據說近期即將推出擺滿一圈OREO的「鹽酥雞披薩」，想必會再度造成轟動。