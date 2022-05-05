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必勝客史上16款獵奇披薩！加榴蓮還好　「這款」全國傻眼

▲必勝客披薩「沒有最狂，只有更狂」！挑戰台灣人味蕾的特殊口味，竟然多達16款？除了獲得炎亞綸支持、號稱暗黑食材界之王的「香菜皮蛋豬血糕披薩」，還有哪些你沒吃過的「獵奇口味」？（圖／翻攝自必勝客FB）
▲必勝客披薩「沒有最狂，只有更狂」！挑戰台灣人味蕾的特殊口味，竟然多達16款？除了獲得炎亞綸支持、號稱暗黑食材界之王的「香菜皮蛋豬血糕披薩」，還有哪些你沒吃過的「獵奇口味」？（圖／翻攝自必勝客FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-05-05 18:20:27

必勝客披薩「沒有最狂，只有更狂」！近幾年腦洞大開，頻頻設計出不只得罪義大利人，更挑戰台灣人味蕾的特殊口味，一系列「逗陣HOT台味」讓人從驚嚇變期待，每回出手必定造成網友熱論人氣！除了獲得炎亞綸支持、號稱暗黑食材界之王的「香菜皮蛋豬血糕披薩」，還有哪些「獵奇口味」？《NOWnews今日新聞》一次幫大家盤點多達16款超狂口味。

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▲ 黃金榴槤比薩。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲ 黃金榴槤披薩。（圖／翻攝自必勝客FB）
2019年首度推出採用金枕頭榴槤製作的「黃金榴槤披薩」，氣味雖然特殊卻異軍突起受到消費者喜愛，創下驚人銷售成績後，還在2020年回歸，加入白咖啡改版成「白金派對黃金榴槤白咖啡披薩」。

▲白金派對黃金榴槤白咖啡比薩。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲白金派對黃金榴槤白咖啡披薩。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲黃金臭豆腐披薩。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲黃金臭豆腐披薩。（圖／翻攝自必勝客FB）
2019年緊接著台灣小吃也受到重視，一舉將台味入菜，以獨家手工泡菜搭配紐西蘭莫札瑞拉起司的「黃金臭豆腐披薩」，再度衝擊大家對披薩的想像。呼應該年度在日本大受歡迎的珍珠奶茶熱潮，必勝客不服輸地推出必勝瘋台味「QQ黑糖珍奶披薩」，加入歐洲鮮奶蓋，挑戰甜口味披薩。

▲必勝瘋台味「QQ黑糖珍奶披薩」。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲必勝瘋台味「QQ黑糖珍奶披薩」。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲必勝客 x 麵屋武藏聯名「拉麵披薩」。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲必勝客 x 麵屋武藏聯名「拉麵披薩」。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲京都宇治金時披薩。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲京都宇治金時披薩。（圖／翻攝自必勝客FB）
不知是否愛上和風滋味，2020年必勝客不只聯名麵屋武藏推出「拉麵披薩」， 還打造了「京都宇治金時披薩」，讓網友笑稱「這下連日本人也要得罪了」。

▲未來媽媽ㄟ滷肉披薩。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲未來媽媽ㄟ滷肉披薩。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲妖獸黑「蒜香竹碳雞披薩」。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲妖獸黑「蒜香竹碳雞披薩」。（圖／翻攝自必勝客FB）
全球吹起「植物肉」熱潮，必勝客更是於2020年就亞洲首創「未來媽媽ㄟ滷肉披薩」，以植物製的未來肉重現媽媽招牌家常菜，更內行地搭配了香Q滷蛋與爽脆筍絲。接著以「妖獸美味」催生妖獸酥「椒鹽龍珠披薩」與妖獸黑「蒜香竹碳雞披薩」。

▲妖獸酥「椒鹽龍珠披薩」。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲妖獸酥「椒鹽龍珠披薩」。（圖／翻攝自必勝客FB）
而同年底更是與鼎王麻辣鍋跨界聯名「燃魂麻辣鍋披薩」，一口氣放入Q彈嚼勁牛三寶、特製川丸子、酥脆老油條，完全實現老饕清單來著。

▲鼎王跨界聯名「燃魂麻辣鍋披薩」。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲鼎王跨界聯名「燃魂麻辣鍋披薩」。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲端午南北粽披薩大PK。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲端午南北粽披薩大PK。（圖／翻攝自必勝客FB）
2021年更可說是台味大爆發，一系列「逗陣HOT台味」讓大家驚為天人，分為南北開賣的端午披薩，以鹹蛋黃＋魷魚乾＋秘製滷五花＋金蘭甜辣醬製成「北皇粽披薩」、還有香菇＋花生＋家傳五花肉＋金蘭醬油膏的「南霸粽披薩」，及「花好月圓花生湯圓比披薩」、「總舖師三杯雞披薩」、「三星蔥卜肉國宴披薩」。

▲花好月圓花生湯圓比薩。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲花好月圓花生湯圓披薩。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲總舖師三杯雞披薩。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲總舖師三杯雞披薩。（圖／翻攝自必勝客FB）
最受矚目的莫過於號稱暗黑食材界之王的「香菜皮蛋豬血糕披薩」，還在今年舉辦的「全民HOT披薩選舉」大獲全勝，回歸加碼成「香菜豬血糕五更腸旺披薩」，Ｑ彈的大腸、滑嫩的豬血，連炎亞綸都誇讚。

▲三星蔥卜肉國宴披薩。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲三星蔥卜肉國宴披薩。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲蝦猴酥蚵仔披薩煎。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲蝦猴酥蚵仔披薩煎。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲必勝客預計下周開賣「一公尺披薩」，驚人的披薩盒長度在預購期間便成功吸起民眾關注。（圖／翻攝壹加壹頻道）
▲必勝客「一公尺披薩」，驚人的披薩盒長度在預購期間便成功吸起民眾關注。（圖／翻攝壹加壹頻道）
今年台味南波萬推出「蝦猴酥蚵仔披薩煎」，還有多達8～10人一起分享的「一公尺派對巨飽盒」披薩。據說近期即將推出擺滿一圈OREO的「鹽酥雞披薩」，想必會再度造成轟動。

▲炎亞綸率先挑戰香菜皮蛋豬血糕披薩，還強調沒收一毛錢。（圖／取自炎亞綸臉書）
▲炎亞綸率先挑戰香菜皮蛋豬血糕披薩，還強調沒收一毛錢。（圖／取自炎亞綸臉書）

必勝客鹽酥雞比薩意外曝光　「炸OREO」餅皮全場牙起來

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