高雄今首度未公布足跡 陳其邁：具有不特定風險會說明
高雄市確診個案今（5）日首度破千例，增加1127例，不過，今天卻一反常態未公布足跡，對此，市長陳其邁表示，高雄情發展已呈多點散發型社區傳染緩步上升，感染源越來越難找，防疫還是有重點，未來假如有大型群聚或具有不特定風險，還是會說明。
衛生局簡任技正潘炤穎也指出，高雄市這波疫情以來，今天首次單日確診病例數超過千例，由於個案疫調匡列耗費相當多時間，後續風險提醒部分，會依據疫情狀況做總覽說明，依據疫調內容提醒市民在哪些不特定接觸風險、狀況做概略性說明，不會公布熱點足跡，但如有特定事件或大規模群聚會再另外說明。
另外，針對轉銜部分中央每天與高市府公布的有出入，衛生局簡技潘炤穎也以報單為例指出，有名確診者戶籍地在鼓山區，常態住在新北，工作求學都北漂，通報單就到鼓山，所以後來再把案轉銜為新北。經過高雄通報，新北也確定個案狀況。
潘炤穎認為，轉銜是地方政府合作的常態，目的是讓患者能在傳染病的威脅下，即使染疫了，各地方政府也能本於權責進行照顧。
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