快篩陽視同確診！專家建議可多1招防護　未來應全面開放

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對此，林應然指出，居隔、居檢者確診率與一般民眾相比本就較高，且居隔、居檢者在隔離期間若要外出採檢，「事實上也有一點困難」，因此可先針對這幾類對象執行快篩陽性視同確診。
林應然分析，部分民眾因有保險理賠，可能會利用假照片蒙混過關，或是先前也有民眾快篩結果陰性，但在放置一段時間後，快篩試劑便轉為陽性，因此若是要申請保險給付者或是需開立診斷書者，若真的要確保其正確性，快篩應在醫事人員全程監督下進行才較準確。
林應然也提到，除現行三類對象適用快篩陽性視同確診，未來若是疫情更嚴峻，偽陽性率變低，應一體適用，比照流感全面開放，只要快篩陽性就視同確診。
林應然建議，過去因為疫情未在社區流行，偽陽性機率高，所以無法快篩陽性就視同確診，但即使是PCR也會有偽陽性與偽陰性問題，且現在採檢量能吃緊，政府可實施連兩次快篩陽性就視同PCR陽性，取代費時費錢的PCR，將PCR量能留給快篩陰性但具高度懷疑陽性個案即可。
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