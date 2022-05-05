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快篩陽視同確診！專家建議可多1招防護　未來應全面開放

▲中央流行疫情指揮中心今（5）日宣布修訂新冠肺炎病例定義，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象家用快篩陽性，經醫事人員確認就視為確診。（圖／藝曜行銷提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（5）日宣布修訂新冠肺炎病例定義，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象家用快篩陽性，經醫事人員確認就視為確診。（圖／藝曜行銷提供）

記者許若茵／台北報導

2022-05-05 17:10:55

中央流行疫情指揮中心今（5）日宣布修訂新冠肺炎病例定義，自12日起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象家用快篩陽性，經醫事人員確認就視為確診。對此，基層醫療協會理事長林應然接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，現行社區陽性率高，偽陽性率低，未來疫情更嚴峻，可全面開放快篩陽性等同確診，也可用連兩次快篩陽性取代PCR，舒緩採檢量能吃緊情形。

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今中央流行疫情指揮官陳時中宣布修訂新冠肺炎病例定義，自12日起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用家用快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認即為確診，若未有共識或有疑義，仍可通知衛生局安排PCR採檢。

對此，林應然指出，居隔、居檢者確診率與一般民眾相比本就較高，且居隔、居檢者在隔離期間若要外出採檢，「事實上也有一點困難」，因此可先針對這幾類對象執行快篩陽性視同確診。

林應然分析，部分民眾因有保險理賠，可能會利用假照片蒙混過關，或是先前也有民眾快篩結果陰性，但在放置一段時間後，快篩試劑便轉為陽性，因此若是要申請保險給付者或是需開立診斷書者，若真的要確保其正確性，快篩應在醫事人員全程監督下進行才較準確。

林應然也提到，除現行三類對象適用快篩陽性視同確診，未來若是疫情更嚴峻，偽陽性率變低，應一體適用，比照流感全面開放，只要快篩陽性就視同確診。

林應然建議，過去因為疫情未在社區流行，偽陽性機率高，所以無法快篩陽性就視同確診，但即使是PCR也會有偽陽性與偽陰性問題，且現在採檢量能吃緊，政府可實施連兩次快篩陽性就視同PCR陽性，取代費時費錢的PCR，將PCR量能留給快篩陰性但具高度懷疑陽性個案即可。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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