菲大選「獨裁者之子」民調壓倒領先　選民力挺有跡可循

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回顧這名呼聲最高的「獨裁者之子」總統候選人生涯，必須先了解菲律賓政治早在殖民時期就以雄踞各方的家族勢力所瓜分，現任總統杜特蒂家族把持了菲律賓南部，馬可仕家族派系則深耕菲國北端的北伊羅科斯省。當老馬可仕在1972年宣布戒嚴，併血腥鎮壓異議人士時，小馬可仕正拿著父母大肆貪瀆政府的資產在英國就讀寄宿學校。
直到1986年，人民力量革命推翻極權政權後，馬可仕一家才流亡美國；然而政權遭推翻後，歷任總統卻沒辦法扭轉貧富差距擴大與根深蒂固的貪汙勾結，導致人民普遍對於這些「軟弱」總統感到失望。
儘管老馬可仕執政的年代，菲律賓從越戰中得到大筆金融附帶利益，從來就不是流向平民大眾而是自家口袋，但人們對於菲律賓「經濟起飛」的黃金年代仍有相當程度的緬懷，看到馬可仕家族勢力重返政壇，這些普遍為中下階層的大批選民自然將兩人連結，把重返榮耀、賺大錢的希望寄託在小馬可仕身上。
至於那些沒經歷過老馬可仕獨裁統治20年的年輕一代，小馬可仕為了避免對手攻擊其父貪腐、暴政，選擇避免上次競選時被對手窮追猛打，這次乾脆地拒絕參加電視辯論會，有意維持高人氣直到投票的最後一刻，《法新社》更指出，選戰期間社群媒體上出現大規模美化馬可仕家族、和洗白與帶風向的文章，讓許多年輕選民相信父親專制統治「不是兒子的錯」，相信小馬可仕是真誠地想要服務國民，使他的民調結果更勢如破竹；小馬可仕則否認利用網軍進行政治宣傳。
與此同時，今年是除了總統大選年外，也是菲律賓人民革命36週年之際，成千上萬抗議專制政府的民眾也上街呼籲其他國民阻止小馬可仕順利上台。抗議民眾表示，如今和老馬可仕一樣的強人總統杜特蒂政府已經利用反對恐怖份子、抹紅等手段將社運人士噤聲，若小馬可仕真的選上總統，恐怕菲律賓的言論自由將徹底消失，貪汙、中國資本入侵和偏激掃毒的現況只會愈演愈烈。
如今由小馬可仕與杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）搭檔參選的強大聯盟，是否能順利掌權、又會對日後政局帶來何種影響，值得各界繼續關注。