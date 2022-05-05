Fed升息／台北股、匯上演慶祝行情 專家：別高興太早
美國聯準會（Fed）如市場預期升息2碼，並自6月起縮減資產負債表，台北股、匯市今（5）日不跌反升，並同步收漲。外匯專家李其展分析，主要是聯準會同時表態下次不會升息3碼，加上縮表力道不如市場想像大，因而上演慶祝行情。但這行情持續多久？要看周五將公布的美國非農就業數據表現，如果數據很好，美元可能又會走強，股市也會有不錯表現。
美國聯準會一如預期升息2碼，並釋出縮表計畫，加上聯準會主席鮑爾「鷹中帶鴿」的言論，淡化激進的一次升3碼的可能性，美股4大指數皆揚，漲幅2到3%不等。台股今日也開高走高，終場上漲130點，收在16696點，漲幅將近0.8%，成交金額新台幣2508億元，而新台幣兌美元也升值，一度來到29.438元、升快1角，終場收在29.509元、升值1.6分。
雖然美國一口氣升息2碼，6月也將啟動縮表，但股匯市不跌反漲，外匯專家李其展今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，主要是聯準會也表態下次不會一次升息3碼，加上縮表力度也比想像小，因此，市場也可說是上演慶祝行情，但這行情會持續多久？要再觀察幾天，目前美元指數又逼近103。
他說，目前要先看周五美國公布非農就業數據表現，如果表現很好，美元可能又會轉強，但美股應該也會表現不錯，因此美元與美股不見得會走反向。
李其展分析，美國聯準會這次會說不大舉升息有一個重要原因，就是企業成長力道沒有很強，但若數字出來企業成長力道超強，市場可能又會預期美國還是可能一次升息3碼，因此，股匯後續表現還是要再觀察。
不過，由美國還會升息，目前預期6月會再升息2碼，下半年也會再升息1碼或2碼都有可能，因此，李其展預期美元仍會在高檔整理，要跌破100的機率不高，在99.5至100會有支撐。