Fed升息／日圓匯率有機會到135 專家建議：換匯可再等等
日圓貶破130兌1美元後，近來在130附近盤整，如今美國聯準會（Fed）再升息2碼，進一步拉大美元與日圓利差，外匯專家李其展今（5）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，日圓還會再貶，並有機會見到135價位。由於國人愛到日本旅遊，很多人也逢低換匯，他建議現在可以先換4、5成，因為後續還有貶值空間，不要全部買下去。
日圓兌美元狂貶，4月更一度貶至131.25兌1美元，創2002年以來最低水平，但在探底後又反彈，一度回到127價位，近日則在130上下震盪。至於新台幣兌美元也已貶破29.5元，但與日圓貶勢相較，新台幣兌美元算是相對溫和，也使得日圓兌新台幣換匯價持續創新低，台灣銀行日圓現鈔賣出價在4月28日更見到「0.22」字頭，收在0.2296元，也就是新台幣1元可以換到4.355日圓現鈔。
只是，後來日圓換匯價又回到「0.23」字頭，今日台銀日圓現鈔賣出價收在0.231元，即新台幣1元換4.329元。若以換新台幣5萬元來說，4月28日可換到21萬7770日圓現鈔，今日則換21萬6450日圓現鈔。
不過，美國聯準會今日再升息2碼，還宣布6月啟動縮表，市場更預期美國6月還會再升息2碼，下半年也會持續升息，因此，外匯專家李其展預估日圓兌美元續貶機率高，並有可能見到135價位。
至於日圓換匯還要不要再等等？李其展建議現在就可以買，但也不要全買，先買個4、5成，因為後續還有貶值空間。