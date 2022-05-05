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安柏被譏「在外面放蕩賣騷」　揭強尼戴普恐怖施暴方式

▲安柏赫德回憶遭強尼戴普施暴往事，忍不住痛哭失聲。（圖／美聯社）
▲安柏赫德回憶遭強尼戴普施暴往事，忍不住痛哭失聲。（圖／美聯社）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-05 17:23:552022-05-05 18:06:21

58歲強尼戴普與小23歲安柏赫德結束1年短命婚後互控家暴，近來在法庭上演「21世紀最大誹謗案」，如今開庭進入第四週，台灣時間今（5日）改換安柏坐上證人席，她聲淚俱下描述被前夫慣性施暴的恐怖情境，強尼甚至譏諷安柏工作是在外面「放蕩賣騷」。

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▲安柏赫德今坐上證人席，面容相當憔悴。（圖／美聯社）
▲安柏赫德今坐上證人席，面容相當憔悴。（圖／美聯社）
安柏表示，她和強尼戴普合作電影《醉後型男日記》相識相戀，交往初期強尼非常貼心，一切都很甜蜜，對她家人也很好，雖然為了保護他和前女友的孩子，協議不公開戀情，但感覺兩人就像被保密的泡泡包圍，感受到溫暖的光芒，不料，到後期強尼性情大變，開始會嘲笑她的工作，諷刺她演戲是在外頭賣弄風騷，行徑放蕩。

某次，安柏穿一件深V剪裁的禮服出席慈善活動紅毯，強尼戴普對此嗤之以鼻，她問對方有沒有看到那套造型，強尼冷冷地回：「我想全世界都看到了好嗎？這就是妳會被記住的原因，孩子。」意旨強尼酸她靠穿得暴露才獲得大眾目光。

▲強尼戴普今也出席庭審。（圖／美聯社）
▲強尼戴普（左一）今也出席庭審。（圖／美聯社）
 在此之後，安柏表示，2012年第一次被強尼戴普施暴，她只是好奇問了對方身上其中一個刺青，當時強尼好像在吸古柯鹼，回她紋身的意思是「 酒鬼（Wino）」，安柏聽完忍不住笑了出來，卻被對方甩了一巴掌，當下她愣住，猜測強尼可能在開玩笑，所以沒有止住笑聲，沒想到，又遭男方賞耳光，強尼咒罵：「臭X子，妳自己為很幽默嗎？」

▲強尼戴普否認「刺青掌摑」事件。（圖／美聯社）
▲強尼戴普否認「刺青掌摑」事件。（圖／美聯社）
安柏說，她那時才意會到強尼戴普在生氣，完全不敢動，眼睛盯著對方，當第三個巴掌又落在她臉上，安珀被打到跌坐在地，這時強尼戴普才下跪痛哭請求原諒，保證以後絕對不會再動手，但誰也沒想到，這3個耳光只是開始，後來的日子強尼以懷疑她偷吃、找不到毒品等理由暴怒，出手痛毆、掐脖、生命威脅或性侵安柏，類似的情況層出不窮。（編輯：楊穎軒）

▲安柏赫德（左）家暴強尼戴普。（圖／美聯社）
▲安柏赫德（左）、強尼戴普甜蜜畫面已成追憶。（圖／美聯社）
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