安柏被譏「在外面放蕩賣騷」　揭強尼戴普恐怖施暴方式

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某次，安柏穿一件深V剪裁的禮服出席慈善活動紅毯，強尼戴普對此嗤之以鼻，她問對方有沒有看到那套造型，強尼冷冷地回：「我想全世界都看到了好嗎？這就是妳會被記住的原因，孩子。」意旨強尼酸她靠穿得暴露才獲得大眾目光。
在此之後，安柏表示，2012年第一次被強尼戴普施暴，她只是好奇問了對方身上其中一個刺青，當時強尼好像在吸古柯鹼，回她紋身的意思是「 酒鬼（Wino）」，安柏聽完忍不住笑了出來，卻被對方甩了一巴掌，當下她愣住，猜測強尼可能在開玩笑，所以沒有止住笑聲，沒想到，又遭男方賞耳光，強尼咒罵：「臭X子，妳自己為很幽默嗎？」
安柏說，她那時才意會到強尼戴普在生氣，完全不敢動，眼睛盯著對方，當第三個巴掌又落在她臉上，安珀被打到跌坐在地，這時強尼戴普才下跪痛哭請求原諒，保證以後絕對不會再動手，但誰也沒想到，這3個耳光只是開始，後來的日子強尼以懷疑她偷吃、找不到毒品等理由暴怒，出手痛毆、掐脖、生命威脅或性侵安柏，類似的情況層出不窮。（編輯：楊穎軒）
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