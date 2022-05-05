COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

首部國家人權行動計畫　居住正義等8項列入改善

▲法務部替行政院編寫首部國家人權行動計畫。（圖／NOWnews資料照）
▲法務部替行政院編寫首部國家人權行動計畫。（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

2022-05-05 17:24:00

法務部耗時近4年，替行政院編寫的首部國家人權行動計畫今（5）日發表，包含：居住正義、氣候變遷與人權、數位人權、生命權保障等8項人權議題，並擬定具體改善的行動及應達成的關鍵績效指標，確保落實改善相關人權缺失。

我是廣告 請繼續往下閱讀
法務部表示，世界各國早已陸續制定國家人權行動計畫，作為推動人權業務的重要依據，而台灣雖已實施兩公約，但因沒有制定整體性的國家人權行動計畫，使得缺乏整體人權政策指導綱領。

行政院自2018年下半年指示法務部擔任制定國家人權行動計畫的幕僚機關，在政務委員羅秉成、林萬億共同邀集政府機關、民間團體、專家學者召開多次會議，盤點應優先推動、促進、保護的8項重大人權議題。

1、強化人權保障體制：行政院成立人權專責單位，由上而下整合跨公約、跨部會之人權業務。

2、人權教育：建立人權教育監測與成效評估機制，改善我國人權教育重量不重質之問題。

3、平等與不歧視：制定綜合性平等法，澈底解決禁止歧視規定散見於各項法規之現況。

4、生命權保障：青少年自殺為全球公衛問題，交通意外事故死亡亦為我國重大公共安全問題，故就該二問題提出解決對策，以落實生命權保障。

5、居住正義：全面研議及盤點居住權保障政策，完備相關法規及措施，落實居住正義。

6、氣候變遷與人權：修正「溫室氣體減量及管理法」，並將名稱修正為「氣候變遷因應法」；持續推動「國家氣候變遷調適行動方案」，以因應氣候變遷所帶來之衝擊。

7、數位人權：隨著科技日新月異，數位/網路性別暴力案件層出不窮，為杜絕此類案件，行政院立即修正刑法、性侵害犯罪防治法等相關法規，並強化被害人保護服務措施。

8、難民權利保障：將難民庇護機制法制化，明確相關申請程序。

調查局買防彈背心遭圍標　涉案廠商5人交保

網傳國內疫情失控滿地屍體　調查局溯源揪出境外人頭戶

兩公約第3次國家報告　5/9國際審查

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀