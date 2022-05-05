首部國家人權行動計畫　居住正義等8項列入改善

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行政院自2018年下半年指示法務部擔任制定國家人權行動計畫的幕僚機關，在政務委員羅秉成、林萬億共同邀集政府機關、民間團體、專家學者召開多次會議，盤點應優先推動、促進、保護的8項重大人權議題。
1、強化人權保障體制：行政院成立人權專責單位，由上而下整合跨公約、跨部會之人權業務。
2、人權教育：建立人權教育監測與成效評估機制，改善我國人權教育重量不重質之問題。
3、平等與不歧視：制定綜合性平等法，澈底解決禁止歧視規定散見於各項法規之現況。
4、生命權保障：青少年自殺為全球公衛問題，交通意外事故死亡亦為我國重大公共安全問題，故就該二問題提出解決對策，以落實生命權保障。
5、居住正義：全面研議及盤點居住權保障政策，完備相關法規及措施，落實居住正義。
6、氣候變遷與人權：修正「溫室氣體減量及管理法」，並將名稱修正為「氣候變遷因應法」；持續推動「國家氣候變遷調適行動方案」，以因應氣候變遷所帶來之衝擊。
7、數位人權：隨著科技日新月異，數位/網路性別暴力案件層出不窮，為杜絕此類案件，行政院立即修正刑法、性侵害犯罪防治法等相關法規，並強化被害人保護服務措施。
8、難民權利保障：將難民庇護機制法制化，明確相關申請程序。