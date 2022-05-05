特企／元宇宙手遊《MetaCity M》　第二波土地資訊公開

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繼第一波土地熱烈販售完畢後，持有土地的玩家已經超過一萬人，而第二波土地NFT預售也將於5月10日 PM 15：00(GMT +8)正式展開，屆時將開放全球搶購遊戲上第一顆星球「泰坦星」共計60,000筆的土地，玩家除可使用虛擬貨幣(WETH 0.17)購買土地之外，同時也開放更優惠方便的信用卡(USD 499)購買管道；不僅如此，官方也同步推出「土地分潤證NFT」販售，讓玩家可以直接享有官方土地租金的每週分潤，獲取更多利益！
《MetaCity M》把星球上由系統出租給玩家的土地，分出12,000筆，每筆土地劃分成5個單位，共發行60,000張「土地分潤證NFT」(60,000單位的土地租金分潤證NFT)相當於玩家投資土地、由官方系統管理、每週分租金給投資的玩家。玩家同樣可以使用虛擬貨幣(WETH 0.04)方式、或信用卡(USD 99)支付來認購，如果使用信用卡購買將會由官方吸收原本必須由玩家支付的虛擬貨幣手續費Gas fee，讓沒有虛擬貨幣的人透過信用卡就能更無負擔的輕鬆購買。持有「土地分潤證NFT」的玩家，可以依照認購的單位數，享有官方土地出租的每週租金分潤，官方每週將以遊戲幣Meta Coin提撥利潤給玩家，而「土地分潤證NFT」同樣可隨時於二級市場轉售(轉售後視同放棄當週分潤金)。該證以盲盒形式銷售，不同等級、城市的土地，每週租金將會有差異，待解盲後，玩家將有機會取得一級城市S級土地的最高分潤！
地表最強賦能「E-FLASH NFT」一次擁有真實、虛擬兩台電動車
配合第二波6萬筆土地盲盒銷售，遊戲商Gamamobi加碼重磅首度釋出「E-FLASH NFT」限量20張，凡參與第二波土地購買的玩家，即有機會從開啟的土地盲盒中抽中「 E-FLASH NFT」，即可帶走《MetaCity M》元宇宙內E-FLASH虛擬電動車一台與特斯拉Mondel3實車一部，一次擁有真實、虛擬兩台電動車，讓你在真實世界與《MetaCity M》遊戲中，都可以享受頂級車種的駕駛尊榮感！
購買第二波土地 搶先成為代言人超稀有限量道具的首個白名單
購買了第二波土地的玩家，土地一樣有機會成為和代言人相關的「城市」、「小鎮」甚至直接成為「代言人的鄰居」的住戶。凡是購買第二波土地預售的玩家(不包含分潤證)都能直接成為兩種限定的代言人專屬道具的白名單！分別是代言人首個限量道具「全息動態音樂擺件」認購權；再加贈一個遊戲內的「代言人室內海報掛飾」，遊戲內海報將空投贈送給白名單玩家。
完善的遊戲、網頁虛擬資產交易機制 健全元宇宙貨幣經濟循環
NFT虛擬資產與流通貨幣，是維持元宇宙世界秩序的最大推手。在《MetaCity M》中，玩家可以透過遊戲內每日任務及每日限時資源礦場來取得系統量產的Meta Coin遊戲幣，而消耗Meta Coin遊戲幣的管道，分別有資源礦場門票、中高階材料製作、中高階建造、土地稅金、租用系統土地需支付的週租金…等。另外，因為遊戲內除了「材料」「限定IP或活動道具」之外，幾乎所有虛擬道具都可以由玩家自主選擇是否要在網頁端鑄造成NFT，道具在網頁端鑄造成NFT時，也會需要消耗Meta Coin遊戲幣。
Gamamobi也將發行Gama Coin WEB3虛擬幣，這將會是Gamamobi旗下自研所有遊戲都適用的通用平台幣，玩家可透過網頁端的自由交易市場來交易買賣Gama Coin和Meta Coin遊戲幣。代表Gama coin將可以透過WEB3網頁端，支持全部Gamamobi自研遊戲內虛擬幣的交易，將可以更確保玩家的虛擬資產價值與跨界交易流通的便利性度。
專注遊戲開發本質核心 實現真正元宇宙跨界概念
在《MetaCity M》內每顆星球有超過1600個小鎮、690個二級城市、55個一級城市和超過5.1億平方公里的超大探險世界。你可以跟朋友當鄰居，每天開車、走路、搭飛機出門去各地探險，還能搭上星際飛船去其它星球拜訪不同世界的玩家；在遊戲內你也可以發揮建造才能，並隨著主線進度採集建造房產，達到條件後還能將房產升階改建，每一種外觀還可以依玩家自選喜愛的屋頂、外牆材質、窗戶、大門去混合搭配出心目中理想的風格特色。
而最特別的就是，玩家在遊戲內所製造的道具，無論是房產外觀、衣服、人物外觀、室內家具、寵物、個人交通工具、私人飛機...等，通通都可以將生產出的高階道具鑄造成NFT，將NFT視為「保障虛擬資產」與「跨界移轉」的工具，現在就來《MetaCity M》元宇宙的虛擬世界裡，開啟你的第二人生吧！
市民參與城鎮發展 打造一級優良居住城市
星球的發展必須藉由小鎮城市的每位居民共同建設，因此想要有一座便利舒適的城市，每個市民的參與是絕對少不了的，而在《MetaCity M》中的每個城鎮有著許多的公共建設，藉由城市居民的共同建設和投入資源，能夠讓公共建設有不同的發展進度，像是路上隨處可見的速食店、風格獨特的快餐車，還有機場、跨境鐵路交通、市政選舉、各式各樣的娛樂設施…等，現實生活中你所熟悉的建設都會搬進遊戲內，如此「現實與虛擬」的結合也大大增加遊戲樂趣，開創元宇宙世界更多無限的可能！
《MetaCity M》官方網站：https://metacitym.com/
《MetaCity M》第二波土地銷售：https://www.metacitym.com/landevent
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