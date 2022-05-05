高捷小港林園線經石化廠　將採防火防爆鋼板防護罩

高雄捷運小港林園線可行性研究已獲行政院核定，綜合規劃報告及環境影響說明書，目前皆已提送中央審議，有關石油公會及石化廠商關心RL7站址議題，高市府再次重申，本市捷運計畫推動一貫以安全為最大考量，捷運局與公會多次討論溝通，最新方案站址已距離中油廠區達300公尺，未來延伸至屏東路段，經過中油廠區將規劃採用防火防爆鋼板防護罩，施工及營運階段也會採最高標準進行相關監測，請市民朋友放心。
捷運局長吳義隆指出，捷運小港林園線計畫路線行經三大國家級產業園區，年產值合計逾1.24兆，亦為南部半導體材料S廊帶的其中一環，且小港林園地區長期承受國家經濟發展所造成之環境污染及港區重車威脅，亟需捷運建設帶動當地整體發展，推動小港林園線實有其重要性及必要性。目前綜合規劃報告及環境影響說明書皆提送於中央審議，倘後續綜合規劃、環評及基本設計皆順利獲中央核定，預計111年底可開始動工興建，目標為119年完工通車。
針對本案RL7站址議題，捷運局與中油公司及石油公會多次溝通討論，現行提送方案已距離中油廠區外300公尺遠，未來延伸至屏東路段，經過中油廠區及其他化工廠區，將規劃全面採用防火防爆鋼板防護罩，以隔絕噪音、熱氣、防爆、遮焰等防護功能，預防捷運設施受到周邊廠區工安事故影響，該設施已運用於臺電、化學工程生產區及捷運等實際案例。
另捷運營運之電氣設備產生之雜散電流議題，將更優化目前紅橘線捷運經驗，於施工前至完工營運後，進行雜散電流防制及監測，確認全線監測數值符合安全標準。未來於捷運小港林園線營運階段將進行雜散電流的全日24小時監測，並定期維護保養工作項目，以確保雜散電流對外之干擾符合國際規範EN-50162及EN-50122之要求。小港林園線捷運工程雜散電流的防制機制為採最高標準的安全設施，營運全日24小時的即時監控，第一時間的問題釐清與排除，可確保捷運與地下管線安全無虞，請石化廠商及民眾安心。