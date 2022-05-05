小S停工6年被許老三瞧不起！復出感恩大S：她是重要力量

綜藝天后小S睽違6年復出，以《熙娣想聊》、《小姐不熙娣》再度嘗到翻紅滋味，她近日接受《儂儂Bella》雜誌專訪，坦言看著姊姊大S淡出螢光幕，回歸平靜生活，厭倦為了在鏡頭上保持完美體態，一度萌生引退的想法，今年會復出的最大原因竟是不想讓女兒看扁，尤其是氣勢逼人的「許老三」！





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▲小S透露復出的原因，竟是不想被小孩看扁。（圖／儂儂Bella雜誌提供）

▲小S搞笑又無厘頭的風格，依舊受到大眾歡迎。（圖／儂儂Bella雜誌提供）

自信心爆棚的許老三，行事作風宛如年輕時的小S，個性直率常常語出驚人，讓媽媽難以招架，小S笑說：「沉潛休息的那幾年，我都覺得女兒們有點瞧不起我，因為她們下課回家時，我正好都在追劇，尤其是許老三，她常覺得媽媽都沒工作，直到最近開始主持節目，也拍了許多廣告、代言，當新聞媒體都在報導小S的時候，我會大聲的跟她們說：『妳媽就是Super Star（超級巨星）！』」





小S決定復出，大S功不可沒，看見妹妹藏不住的表演欲，她用一句：「我當你製作人吧！」讓小S迅速回歸，首次獨挑大樑主持談話性節目《熙娣想聊》！貴為綜藝一姐，小S坦言「即使主持了10年的《康熙》，但每一次進棚我還是非常緊張，當時身邊有蔡康永這個靠山，我感覺還沒那麼害怕，因為我知道，無論節目出了什麼很難處理的局面，他都能搶救回來。」





▲小S對於女兒們的發展毫不設限。（圖／儂儂Bella雜誌提供）

▲小S藉著音樂展露對家庭的想法。（圖／儂儂Bella雜誌提供）

主持《熙娣想聊》，是她演藝生涯這麼多年以來，第一次用一對一的方式面對來賓，「每一集錄影前我們都會先開會，如果在訪題上遇到瓶頸，我就會趕快問大S，她也總是會幫我想出很新穎的解套方法，她真的給我很大的力量。」在觀眾眼裡的不按牌理出牌，且無厘頭的應對，其實都是小S做足功課後的漂亮成果。





雖然平常很愛跟3個女兒鬥嘴，小S和孩子們感情如膠似漆，就像閨密一般，大女兒許曦文的高級厭世臉成了雜誌寵兒；二女兒許韶恩完美的身型比例；讓她社群的每則貼文都受到關注；而許老三許曦恩，從小面對鏡頭的好台風及精湛舞技，也是承襲了母親的表演細胞，對於三個女兒的未來，小S完全不設限。





▲小S在播客節目中承認最偏愛3個女兒中老大許曦文Elly，對許老三感到滿滿愧疚。左起為大女兒許曦文、小S、老么許老三以及二女兒許韶恩。（圖/翻攝小S臉書）

不過，面對女沉迷兒3C用品，小S語重心長地說，「我希望她們open minded，多看看不同的人事物，不要沉迷於網路，去看值得看的戲劇跟電影，還有一定要學著懂得別人的感受，不管未來要當演員還是主持人，先感受他人，才能把工作做好。」





而她與派翠克搭檔主持談話性節目《小姐不熙娣》後，也對人生有新體悟，「我發現女人真的很強！每位來賓都有自己的事業要拼，同時還要照顧老公的心情，有小孩的還要扛起當媽媽的責任，我有一次很好奇的問她們 ，都已經這麼忙，怎麼還會想要來上節目？來賓都一致回答：『因為我們都是喜歡你S姊。』」每一集錄完影，與節目來賓的互動也給予小S不少刺激，「每一段的談話，我都能感受到不同女性背後的辛苦，例如賣情趣用品的來賓珍琳與性學博士許藍方的談話 ，做完節目後我才知道在這個世代居然還有男伴不允許女生用情趣用品！」



