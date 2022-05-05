蔡淑臻求歡小24歲鮮肉被拒！哭喊「又老又胖」神逆轉
蔡淑臻今（5日）出席《村裡來了個暴走女外科》首播記者會，片中她脫到只穿內衣，肉搏小24歲朱軒洋，卻被對方拒絕求歡，讓她哭喊：「是不是我太老太醜？！」用苦肉計拐騙對方上床，蔡淑臻坦言這場戲看到朱軒洋的臉，真的親不下去，最後她把朱軒洋拉到旁邊抱30秒，才能夠認真入戲。
蔡淑臻不只是女主角，更是本劇的發起人之一，甚至挑戰一日導演，導戲時還忘了喊卡，蔡淑臻說：「想說怎麼還不演完，原來是因為我還沒喊卡。」飾演院長的湯志偉表示：「原本看劇本以為醫療是個很嚴肅的戲劇，到現場才知道原來是喜劇，拍戲時全部被導演打破。」飾演醫師的馬國賢馬上接話開玩笑說：「身為演員我不在乎這是喜劇還是嚴肅的，只要有戲我都演。」
蔡淑臻說原著作者「小劉醫師」幫了很多忙，不只找來上百名醫療顧問到拍攝現場把關，更在手術房收集空盒等耗材只為求戲劇真實度能更提升。小劉醫師大讚劇組非常專業，演員更是外科小天才：「蔡淑臻八成的手術畫面都是自己上，杜姸15分鐘就學會雙器械握法，蘇瀅遞刀快又準就像真的醫護人員。」飾演住院醫師的風田非常開心能演到如此有質感的戲，更大讚自己真的好強。
《村裡來了個暴走女外科》由公共電視出品，十三月股分有限公司製作，《噬罪者》導演賴孟傑執導，蔡淑臻、朱軒洋、風田、杜妍、蘇瀅、許乃涵、湯志偉、楊麗音、海裕芬、鄭志偉、張再興共同演出，全劇10集，自5月7日起每周六晚間9點於公視播出。