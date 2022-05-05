台南應用科技大學特殊生遭霸凌 校方：立即啟動班級輔導
台南應用科技大學傳出校園霸凌事件，一位音樂系特殊生在體育課時被排球砸到頭，該生認為有人故意拿球砸他，氣憤拿掃把作勢要打人，結果引發另位林姓男大生不滿，上前「大外割」將該生放倒，還不斷嗆聲，過程被其他學生拍下曝光到網路上，引發爭議。對此，台南應用科技大學表示嚴正譴責暴力與霸凌行為，已立即啟動班級輔導，並聯繫雙方家長協調。
據了解，該特殊生疑似有情緒管理障礙，在體育課被球砸到後大為激動，情緒爆發，拿掃把作勢要打人，在體育老師安撫下才平靜下來，不料另位林姓男大生疑似對該特殊生行徑不滿，上前出手毆打嗆聲，還用「大外割」將其摔倒在地。
台南應用科技大學表示，第一時間已與當事學生和授課教師了解狀況，並立即啟動班級輔導，目前也已聯繫雙方家長進行後續協調。校方強調譴責霸凌與暴力行為，會持續強化學生法治與品格教育。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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