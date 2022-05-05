CBA／林庭謙、陳盈駿分享賽季收穫　季後賽心得

我是廣告 請繼續往下閱讀
而林庭謙的表現，相較於新人賽季，也更加成熟及穩定，場均貢獻15.8分、5.1次助攻、4籃板、2.2抄截，其中抄截數據更是名列聯盟第五。而林庭謙所屬的天津先行者，睽違八年再闖季後賽。林庭謙提到，季後賽的強度更高，很珍惜和頂尖隊伍交手的機會，從中去學習處理球的細膩度，以及對比賽的判讀能力。
因近年疫情影響，選手離家時間拉長，兩人不約而同表示，此次休賽季返台最想做的事情就是「陪伴家人」，一起好好吃飯、彌補錯過的時光和節日。此外，陳盈駿也希望可以在做好防疫的情況下，能到偏鄉部落進行公益活動，提供資源、幫助更多想追夢的小孩。
至於今年有許多曾挑戰CBA的選手，選擇返台發展，被問及是否會受影響、跟進加入台灣的職業聯盟，兩人皆說，能有不同的聯盟良性競爭，對台灣環境有正面幫助，球員也能有更多選項，不過目前仍先專注於眼前的挑戰，若未來有機會才會再考慮。
記者會也於佈置中同步曝光陳盈駿及林庭謙個人相關視覺，不管是專屬於陳盈駿的「R9Y」及「Have a nice Ray」，或是代表林庭謙的「BALLiN」或「GoodMorLin」，背後蘊含兩人場上、場下的故事及風格。
另外，由於兩人在賽季中也時常藉由沖泡咖啡，來轉換情緒和狀態，因此此次也特地與 ABG Coffee 合作，以「Have a nice Ray」及「Good MorLin」的設計，將招牌濾掛咖啡重新包裝，作為媒體禮贈送。