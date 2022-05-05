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CBA／林庭謙、陳盈駿分享賽季收穫　季後賽心得

▲陳盈駿與林庭謙合照。（圖／啟程提供）
▲陳盈駿與林庭謙合照。（圖／啟程提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-05-05 22:41:41

啟程旗下選手陳盈駿、林庭謙於上月返台，今(5/5)舉行媒體記者會，陳盈駿、林庭謙在今年CBA賽季皆繳出相當亮眼的成績，除了暢談賽季收穫，分享對新賽季的展望外，也透露各自的休賽季計畫，以及對台灣籃壇的看法。陳盈駿效力於廣州龍獅，在本賽季打出CBA最亮眼一季，場均繳出19.1分、9.2助攻、4.7籃板皆是個人生涯新高，且在賽季中寫下多項CBA紀錄，也帶領球隊收下隊史季後賽首勝。陳盈駿表示，個人數據出色固然開心，不過不管是過去、現在甚至是未來，對他而言最重要的仍是幫助球隊提升成績、達到更好的目標。

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陳盈駿效力於廣州龍獅，在本賽季打出CBA最亮眼一季，場均繳出19.1分、9.2助攻、4.7籃板皆是個人生涯新高，且在賽季中寫下多項CBA紀錄，也帶領球隊收下隊史季後賽首勝。陳盈駿表示，個人數據出色固然開心，不過不管是過去、現在甚至是未來，對他而言最重要的仍是幫助球隊提升成績、達到更好的目標。

而林庭謙的表現，相較於新人賽季，也更加成熟及穩定，場均貢獻15.8分、5.1次助攻、4籃板、2.2抄截，其中抄截數據更是名列聯盟第五。而林庭謙所屬的天津先行者，睽違八年再闖季後賽。林庭謙提到，季後賽的強度更高，很珍惜和頂尖隊伍交手的機會，從中去學習處理球的細膩度，以及對比賽的判讀能力。

因近年疫情影響，選手離家時間拉長，兩人不約而同表示，此次休賽季返台最想做的事情就是「陪伴家人」，一起好好吃飯、彌補錯過的時光和節日。此外，陳盈駿也希望可以在做好防疫的情況下，能到偏鄉部落進行公益活動，提供資源、幫助更多想追夢的小孩。

至於今年有許多曾挑戰CBA的選手，選擇返台發展，被問及是否會受影響、跟進加入台灣的職業聯盟，兩人皆說，能有不同的聯盟良性競爭，對台灣環境有正面幫助，球員也能有更多選項，不過目前仍先專注於眼前的挑戰，若未來有機會才會再考慮。

記者會也於佈置中同步曝光陳盈駿及林庭謙個人相關視覺，不管是專屬於陳盈駿的「R9Y」及「Have a nice Ray」，或是代表林庭謙的「BALLiN」或「GoodMorLin」，背後蘊含兩人場上、場下的故事及風格。
另外，由於兩人在賽季中也時常藉由沖泡咖啡，來轉換情緒和狀態，因此此次也特地與 ABG Coffee 合作，以「Have a nice Ray」及「Good MorLin」的設計，將招牌濾掛咖啡重新包裝，作為媒體禮贈送。

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