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寇世勳同桌確診者「缺席首映會」　自爆在家地位像奴隸

▲曹蘭、監製戴曉影、導演王希捷、李淳、陸弈靜、孫國豪出席電影《一家之主》首映會。（圖／記者陳思誼攝）
▲曹蘭、監製戴曉影、導演王希捷、李淳、陸弈靜、孫國豪出席電影《一家之主》首映會。（圖／記者陳思誼攝）

記者羅凌筠/台北報導

2022-05-05 20:55:04

李淳、曹蘭、孫國豪、陸弈靜、導演王希捷今（5）日出席電影《一家之主》首映會，寇世勳因和確診者一起吃飯，決定自主健康管理，以視訊方式連線香港影后鮑起靜露面，身體狀況正常。片中他飾演一個退休老父，「家庭裡到底誰是主？其實孩子是主、父母是奴，父母為孩子做了很多打算，為了孩子在拚，處處替小孩想，中國人家庭都是這樣。」

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▲寇世勳母親節包場，邀請200位媽媽看電影同樂。（圖／希望行銷）
▲寇世勳在家像奴隸。（圖／台北双喜電影）
寇世勳的角色出一張嘴，聲控「老婆」鮑起靜，跟他本人相反，他笑說：「我在家裡跟奴隸一樣，粗活細活都我幹，我就是不會下廚房，其他都會。」一看到劇本，他就覺得淡而有味，「不同於我一般接過的戲，平淡又不能淡到沒有味道，我就想我要試一下。」李淳也誇寇世勳，「把一個欠揍的人演得好有魅力。」

▲左起曹蘭、李淳、導演王希捷《一家之主》寫實刻劃許多家庭的縮影。（圖／記者陳思誼攝）
▲左起曹蘭、李淳、導演王希捷《一家之主》寫實刻劃許多家庭的縮影。（圖／記者陳思誼攝）
母親節將至，鮑起靜女兒遠在倫敦，預計和老公方平在家簡單過節，香港染疫人口破百萬，鮑起靜戴兩層口罩，小心防疫。李淳的媽媽在紐約，他說媽媽比爸爸李安會用科技產品，母子倆常常LINE，媽媽傳些老家後院美景，讓李淳解思鄉之情，孫國豪和女友楊泊霓育有4歲女兒Serena，往年會找間好玩的汽車旅館讓女兒游泳玩耍，今年疫情升溫，一家三口低調過三人世界慶祝。

▲鮑起靜在《一家之主》飾演職業婦女。（圖／台北双喜電影）
▲鮑起靜在《一家之主》飾演職業婦女。（圖／台北双喜電影）
曹蘭近年跟老公還有狗狗定居在台東，這次力挺導演特別上來台北，她這次客串《一家之主》，將小姑一角詮釋得非常接地氣，曹蘭跟「哥哥」寇世勳兜售起陰宅生意展現了得的口條，雖然只是客串，但台詞卻是所有角色最落落長的，要一口氣說一大串，就算鏡頭畫面不在身上，她的聲音表情要能勾起「大嫂」鮑起靜每條神經反應，曹蘭開玩笑表示：「其實滿後悔接這個角色，本來以為很簡單，沒想到這麼複雜」、「我也滿訝異導演為何找我，但拿到劇本當天就決定參演」。

鐵肺歌后彭佳慧獻唱電影主題曲《吃掉我》，不僅演唱、作曲還參與填詞，與知名作詞人陳宏宇道出母親對家人的「愛」，有時被視為理所當然，被吃定了，偶爾想任性不要被綁住，但轉身又忘記該怎麼活著，因為自己為了家人，在不知不覺中已經不是自己的主人，就像被「吃掉」了一樣。《一家之主》將在5月6日母親節假期全台上映。
 

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