寇世勳同桌確診者「缺席首映會」　自爆在家地位像奴隸

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母親節將至，鮑起靜女兒遠在倫敦，預計和老公方平在家簡單過節，香港染疫人口破百萬，鮑起靜戴兩層口罩，小心防疫。李淳的媽媽在紐約，他說媽媽比爸爸李安會用科技產品，母子倆常常LINE，媽媽傳些老家後院美景，讓李淳解思鄉之情，孫國豪和女友楊泊霓育有4歲女兒Serena，往年會找間好玩的汽車旅館讓女兒游泳玩耍，今年疫情升溫，一家三口低調過三人世界慶祝。
曹蘭近年跟老公還有狗狗定居在台東，這次力挺導演特別上來台北，她這次客串《一家之主》，將小姑一角詮釋得非常接地氣，曹蘭跟「哥哥」寇世勳兜售起陰宅生意展現了得的口條，雖然只是客串，但台詞卻是所有角色最落落長的，要一口氣說一大串，就算鏡頭畫面不在身上，她的聲音表情要能勾起「大嫂」鮑起靜每條神經反應，曹蘭開玩笑表示：「其實滿後悔接這個角色，本來以為很簡單，沒想到這麼複雜」、「我也滿訝異導演為何找我，但拿到劇本當天就決定參演」。
鐵肺歌后彭佳慧獻唱電影主題曲《吃掉我》，不僅演唱、作曲還參與填詞，與知名作詞人陳宏宇道出母親對家人的「愛」，有時被視為理所當然，被吃定了，偶爾想任性不要被綁住，但轉身又忘記該怎麼活著，因為自己為了家人，在不知不覺中已經不是自己的主人，就像被「吃掉」了一樣。《一家之主》將在5月6日母親節假期全台上映。