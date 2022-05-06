幫寶適攜手家樂福散發愛心 買尿布撥款10%幫助無依寶寶
台灣每年有許多0-3歲的嬰幼兒因不同的家庭變故或失能等原因，經由社工單位送往安置機構或寄養家庭機構，而嬰幼兒日用品如尿布、寶寶濕紙巾往往是這些機構最主要的日常開銷之一。P&G寶僑家品旗下幫寶適攜手家樂福啟動「幫愛串連 幸福綿延」活動，號召消費者一同幫助全台6家兒少安置與寄養家庭服務機構，總計超過160位0-3歲無依寶寶。
今年5月，幫寶適在台灣將與家樂福合作，透過「幫愛串連 幸福綿延」活動，攜手消費者啟動愛的力量。幫寶適預計捐出活動期間為5/4~5/31，在家樂福通路銷售額10%的等值尿布，家樂福也將捐出同等數量自有品牌嬰兒潔膚濕巾予全台6家非營利組織，包含兒少安置機構天主教福利會約納家園、家立立社會福利慈善事業基金會附設哈拿之家、高雄市私立小天使家園、勵馨基金會，以及寄養家庭服務機構中華兒童與家庭促進協會、新北市愛在家園推展協會，幫助超過160位0-3歲的無依寶寶。
此次合作的安置機構與寄養家庭服務機構指出，這些無依寶寶平均會在安置機構或寄養家庭待上6個月到2年不等，最後能回到原生或親屬家庭的比例大約是30%，30%會經由正式的法律收養途徑進入新的家庭，另外的30% - 40%的寶寶則可能繼續留在安置機構或轉往收容更大年紀幼童的機構。
安置機構裡的穩定物資供應，以及完整的保母人力配置是讓無依寶寶們安心成長的必要條件之一。除此之外，近年來台灣社會面臨高齡社會與少子化的挑戰，有能力與意願擔任寄養家庭的人數減少，尿布、濕紙巾等日用消耗品的開銷，也往往對寄養家庭造成額外的經濟負擔。