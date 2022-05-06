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跨時代GPS自行車碼錶　共同體驗創新團騎

▲bryton 發表全新GPS碼表。（bryton提供）
▲bryton 發表全新GPS碼表。（bryton提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-05-06 00:20:59

Bryton群利科技在今天上午發表全新的旗艦機種Rider S800，除了延續S系列產品線高效能和專業訓練的功能外，最大的亮點就是業界首創的Group Ride團體騎乘以及群組即時聊天功能─透過碼錶與App的連結就能夠在團騎前創立群組、匯入路線，並邀請朋友加入群組，在騎乘過程中包含路線指引、團員位置和距離、連線狀態都能在碼錶上直接檢視，更能夠傳送客製化訊息或是直接透過語音辨識功能傳送即時訊息給所有團員，可說是一項跨時代的全新功能。

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在產品正式發表前，Bryton也預先號召了包含伊娃EVA、哲睿Jerry、K2、潮猿宮主等知名單車YouTuber，以及旗下Bryton Racing Team的隊長盧紹軒，還有近期無論是在賽場上或是經營個人頻道都有亮眼成績的新店奧特曼─李廷威，一同搶先體驗Rider S800的團騎與群聊功能。

在約騎體驗後眾人也都對於這項嶄新功能十分滿意，除了新鮮有趣之外，大家也紛紛表示操作與訊息傳送的流暢性比想像中更優異，確實能夠很即時的了解團員的位置、狀態，並且進行即時的溝通，而活動中唯一的女子團員EVA更表示Rider S800的團騎與群聊功能讓她在騎乘的過程中有滿滿的安全感，就算在爬坡時掉隊也能透過碼錶快速的知道與隊友們的距離，看著團員間的聊天內容也能更安心的往前騎。

在發表會現場Bryton也邀請了盧紹軒和李廷威以座談的方式分享使用Rider S800的心得，廷威表示自己過去其實不太熟悉碼錶的進階功能，甚至曾經在比賽最後關頭詢問Bryton Racing Team的吳之皓當下距離終點還有多少距離，透過這次與Bryton的合作，未來也會將進一步的利用碼錶的專業功能來輔助訓練和競賽。

而長期協助Bryton進行產品開發的紹軒也分享了Rider S800在螢幕技術上很顯著的提升，尤其在陽光之下的螢幕顯示非常令人驚艷。此外針對Rider S800獨創的團騎功能兩位選手也讚不絕口，不僅是輕鬆的約騎，選手們也認為這項功能非常適合在車隊團練時使用，可以讓教練和選手能更清楚的掌握彼此的狀態。座談會的最後兩位選手也各自分享了自己接下來的目標和計畫，紹軒與Bryton Racing Team將在五月下旬舉辦車隊訓練營備戰六月的日本富士山賽和JPT聯賽，廷威則將以六月初的國手選拔賽作為近期的主要目標，全力調整以爭取最佳成績。

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