跨時代GPS自行車碼錶　共同體驗創新團騎

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在約騎體驗後眾人也都對於這項嶄新功能十分滿意，除了新鮮有趣之外，大家也紛紛表示操作與訊息傳送的流暢性比想像中更優異，確實能夠很即時的了解團員的位置、狀態，並且進行即時的溝通，而活動中唯一的女子團員EVA更表示Rider S800的團騎與群聊功能讓她在騎乘的過程中有滿滿的安全感，就算在爬坡時掉隊也能透過碼錶快速的知道與隊友們的距離，看著團員間的聊天內容也能更安心的往前騎。
在發表會現場Bryton也邀請了盧紹軒和李廷威以座談的方式分享使用Rider S800的心得，廷威表示自己過去其實不太熟悉碼錶的進階功能，甚至曾經在比賽最後關頭詢問Bryton Racing Team的吳之皓當下距離終點還有多少距離，透過這次與Bryton的合作，未來也會將進一步的利用碼錶的專業功能來輔助訓練和競賽。
而長期協助Bryton進行產品開發的紹軒也分享了Rider S800在螢幕技術上很顯著的提升，尤其在陽光之下的螢幕顯示非常令人驚艷。此外針對Rider S800獨創的團騎功能兩位選手也讚不絕口，不僅是輕鬆的約騎，選手們也認為這項功能非常適合在車隊團練時使用，可以讓教練和選手能更清楚的掌握彼此的狀態。座談會的最後兩位選手也各自分享了自己接下來的目標和計畫，紹軒與Bryton Racing Team將在五月下旬舉辦車隊訓練營備戰六月的日本富士山賽和JPT聯賽，廷威則將以六月初的國手選拔賽作為近期的主要目標，全力調整以爭取最佳成績。