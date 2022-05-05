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廖老大喊5科系出路差！昆蟲系神人回應被讚爆：眼界不同

▲網紅「廖老大」點名大學5科系沒路用，釣出台大昆蟲系畢業的作家吳沁婕回應。（圖／翻攝自「昆蟲擾西吳沁婕」的臉書）
▲網紅「廖老大」點名大學5科系沒路用，釣出台大昆蟲系畢業的作家吳沁婕回應。（圖／翻攝自「昆蟲擾西吳沁婕」的臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-05-05 22:58:22

台灣賽車網紅「廖老大」因為與中國網紅杰尼龜互嗆，成功在加速賽跑出好成績後人氣水漲船高，成為網路討論話題。不過，廖老大日前在直播中嗆辣點名5科系「昆蟲系、農牧系、經濟系、海洋系、企管系」讀了沒什麼用，認為若沒有學以致用，不如高中畢業直接就職。對此，台大昆蟲系畢業的作家「昆蟲擾西」吳沁婕今（5）日在臉書發文回應，文章一出不到半天時間就獲得超過4萬6千位網友按讚，引發熱議。

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▲廖老大經常開直播，跟粉絲分享自己的觀點。（圖／截取自《賽車教父－廖老大》FB）
▲廖老大經常開直播，跟粉絲分享自己的觀點。（圖／截取自《賽車教父－廖老大》FB）
吳沁婕表示，自己前兩天被很多人tag，看到了廖老大的言論，當下覺得蠻好笑的，就像「我現在是一隻獨角仙，我在天空飛，但是聽到有一個人跟大家說，我跟你說喔，獨角仙超弱的，牠什麼都不會，牠根本不會飛。我邊飛邊聽他口沫橫飛自己懂好多好厲害，讓我滿頭獨角仙問號的那種荒謬」。

吳沁婕指出，昆蟲系根本很難考很難念，台灣只有兩間大學有昆蟲系，分別是台灣大學跟中興大學，「到底誰會來昆蟲系混啊？你考進來混畢業給我看！」吳沁婕回憶自己歷經千辛萬苦花了6年才拿到畢業證書，指出全世界昆蟲光是被命名的就有一百多萬種、佔世界上所有動物的四分之三，對整個生態系有很大的影響，人類生活需要很多的昆蟲專業人才，而事實上台灣的昆蟲飼養也很厲害，許多專家默默努力，養出很多世界級的昆蟲。

吳沁婕強調自己不懂車，但打從心底尊敬每個在自己的專業領域努力和發揮的人，「就算那是我不懂的領域，不會因為不了解，就覺得人家的專業沒用」。吳沁婕表示，自己贊成廖老大所講的，若對讀書沒有興趣，不如去找自己可以發揮的一技之長，不見得一定要念大學。但並不是說，因此就可以「把自己搞不清楚的科系當作是來混的」。

▲吳沁婕指出，昆蟲佔世界上所有動物的四分之三，對整個生態系有很大的影響。（圖／翻攝自台灣國際昆蟲博覽會臉書）
▲吳沁婕指出，昆蟲佔世界上所有動物的四分之三，對整個生態系有很大的影響。（圖／翻攝自台灣國際昆蟲博覽會臉書）
吳沁婕最後分享自己爸媽當初勉勵她的一段話，「冷門和熱門都是自己創造的，你在任何領域可以做到有你的一片天，你就會是熱門」。認同網友紛紛在底下留言回覆說，「願意尊重專業才是進步的最大動力」、「這篇真的該給許多對科系與職業有框架的人好好看看，許多事物的價值真的源自於自己對那件事的態度」、「爸媽的那段話真的是太睿智了，再同意不過」、「真的，價值自己創造也來自於自己」。（編輯：倪浩軒）

【全文獲昆蟲擾西吳沁婕臉書粉專授權報導】

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