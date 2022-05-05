廖老大喊5科系出路差！昆蟲系神人回應被讚爆：眼界不同

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吳沁婕指出，昆蟲系根本很難考很難念，台灣只有兩間大學有昆蟲系，分別是台灣大學跟中興大學，「到底誰會來昆蟲系混啊？你考進來混畢業給我看！」吳沁婕回憶自己歷經千辛萬苦花了6年才拿到畢業證書，指出全世界昆蟲光是被命名的就有一百多萬種、佔世界上所有動物的四分之三，對整個生態系有很大的影響，人類生活需要很多的昆蟲專業人才，而事實上台灣的昆蟲飼養也很厲害，許多專家默默努力，養出很多世界級的昆蟲。
吳沁婕強調自己不懂車，但打從心底尊敬每個在自己的專業領域努力和發揮的人，「就算那是我不懂的領域，不會因為不了解，就覺得人家的專業沒用」。吳沁婕表示，自己贊成廖老大所講的，若對讀書沒有興趣，不如去找自己可以發揮的一技之長，不見得一定要念大學。但並不是說，因此就可以「把自己搞不清楚的科系當作是來混的」。
吳沁婕最後分享自己爸媽當初勉勵她的一段話，「冷門和熱門都是自己創造的，你在任何領域可以做到有你的一片天，你就會是熱門」。認同網友紛紛在底下留言回覆說，「願意尊重專業才是進步的最大動力」、「這篇真的該給許多對科系與職業有框架的人好好看看，許多事物的價值真的源自於自己對那件事的態度」、「爸媽的那段話真的是太睿智了，再同意不過」、「真的，價值自己創造也來自於自己」。（編輯：倪浩軒）
【全文獲昆蟲擾西吳沁婕臉書粉專授權報導】