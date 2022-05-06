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居隔幫空投！快遞送「防疫物資」5折　網購推四大防疫包

▲Lalamove即時快遞針對北部新用戶推出三次快遞5折，其他地區兩次快遞5折。(圖／Lalamove提供)
▲Lalamove即時快遞針對北部新用戶推出三次快遞5折，其他地區兩次快遞5折。(圖／Lalamove提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-06 09:05:44

本土單日確診突破三萬例，全台各縣市陸續啟動居家照護，導致大批民眾因被隔離而無法外出。有鑑於此即時快遞平台Lalamove於官網設立「防疫快遞專區」，不須出門，防疫物資隨叫隨送，最快1小時送達，且新用戶可享三次快遞5折優惠。另外，momo購物網則有4款防疫包推出，針對儲備糧食、自身清潔、環境除菌、加強保健4大需求集結防疫備品，一次購足防疫備品。

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即時快遞平台Lalamove於官網設立「防疫快遞專區」，不須出門，防疫物資、酒精、口罩、食品、日用雜貨等皆可24小時隨叫隨送，最快1小時快遞到府。而新用戶更可享有北部地區(北北基桃)三次快遞5折(優惠碼: LAT22)、其他地區(台中、台南與高雄)兩次快遞5折(優惠碼: LAN30)。

Lalamove支援地方政府進行防疫物資零接觸配送，平均每日出動150位司機夥伴，累積防疫快遞1200趟次。在疫情爆發期間，落實零觸配送，除支援拍照簽收功能，，更推App內「電子錢包」功能，避免直接現金找零間接接觸風險，目前有最高1,000元的儲值優惠。

▲Lalamove官網成立「居家防疫專區」支援企業、政府、民間機構大量快篩口罩與日用品配送。(圖／Lalamove提供) (1)
▲Lalamove官網成立「居家防疫專區」支援企業、政府、民間機構大量快篩口罩與日用品配送。(圖／Lalamove提供)
momo根據消費觀察，4月至今「防疫備品」買氣顯著提升，因居家用餐需求推動「民生食品」如米麵、泡麵、罐頭、調理包等買氣較去年同期成長突破110%；「個人清潔」用品買氣也有超過40%的年增率，其中清潔商品年成長直逼180%；為加強自身防護，民眾亦積極朝身體保健著手，促使「保健食品」銷售較去年成長超過50%，其中又以能增強免疫力的維他命最受消費者青睞，年增高達近230%。

▲momo防疫包「食品關懷箱」內含土豆麵筋罐頭、豆奶、麵條、泡麵及餅乾，防疫照護價499元。(圖／廠商提供)
▲momo防疫包「食品關懷箱」499元，內含土豆麵筋罐頭、豆奶、麵條、泡麵及餅乾。(圖／廠商提供)
此次momo推出的囤糧防疫包「食品關懷箱」內含土豆麵筋罐頭、豆奶、麵條、泡麵及餅乾，一箱就能為家中食物櫃大進補；而針對個人清潔推出的「蜜妮獨家防疫包」集結抗菌洗手慕斯及沐浴乳、洗面乳；居家空間的清潔工作也是宅家抗疫期的關鍵，momo「防疫清潔用品組」一次備齊抑菌噴霧、酒精濕紙巾、地板除菌清潔液；還有「居家工作必備防護組」內含維生素、B群、葉黃素。

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