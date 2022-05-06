Meta全亞洲第一座「元宇宙」開箱　社群交流空間體驗未來

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《NOWnews今日新聞》也實際在第一時間進入「元宇宙 XR Hub Taiwan」體驗。策展人魔森內容總經理黃俊傑分享了這次幾個重要作品，像是運用AR科技，在翻書的過程，可以將平面作品成為活靈活現的3D畫面，讓讀者可以更加沈浸式的探尋台灣之美。另外也首度公開兒童繪本新作品《床底下有怪獸》，同樣結合了AR技術，讓繪本活起來。
▲運用AR科技，可以將平面作品成為活靈活現的3D畫面。（圖／記者周淑萍攝）
疫情的阻隔和5G技術的加持，大力催生元宇宙的發展。黃俊傑分享了《床底下有怪獸》的創作運用Meta旗下的元宇宙虛擬會議室Horizon Workrooms，讓身處在不同空間的創作者，透過頭戴式VR裝置Meta Quest 2、手持Touch控制器，以Q版Avatar 進入虛擬會議室，還能使用Workrooms常駐的虛擬白板同步繪畫與書寫遠端互動協作，不受空間的限制。
▲運用Meta 旗下的元宇宙虛擬會議室Horizon Workrooms，讓身處在不同空間的創作者，透過頭戴式 VR 裝置進行遠端互動協作。（圖／記者周淑萍攝）
而在元宇宙 XR Hub Taiwan門口處也是科技滿點，設有互動式的VTuber(Virtual YouTuber，虛擬YouTuber)。展演廠商烽燧視覺技術導演Frank表示，此套軟體運用光學攝影機捕捉身體動作，再用iPhone 捕捉人臉的表情，搭配上音效，讓聲音可以傳送出去互動，對於企業來說，VTuber虛擬角色展演能預錄動畫，傳統3D動畫需要耗費相當多人製作，透過演員直接Live表演就能直接收到回饋進行時修改，大幅省下人力和時間成本。
▲VTuber運用光學攝影機捕捉身體動作，再用iPhone 捕捉人臉的表情，搭配上音效，讓聲音可以傳送出去互動。（圖／記者周淑萍攝）
同時大力鼓勵文化藝術運用AR技術帶來新的觀看體驗，現場展出阿爆製作的「新娘的嫁衣」，掃描QR Code同時偵測到人臉就能產生AR特效。展場中還有由吳耿禎創作的不銹鋼雕塑剪紙作品「神話，符號數，和失蹤的動物們(2013)」，經由AR技術可360度全方位0死角的細細品味作品的精美。在科技的幫助下，也能躍上姚瑞中的「週休八日(2016)」作品中。
▲在科技的幫助下，個人圖像也能躍上姚瑞中的「週休八日(2016)」作品中。（圖／記者周淑萍攝）