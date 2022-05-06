大S婚後露臉！45歲「奇蹟回春」嚇到友人 愛的刺青曝光
具俊曄、大S（徐熙媛）近期都在「台北信義」豪宅過新婚生活，日前具俊曄到台北東區知名刺青店添上愛的印記，示愛老婆，當時有網友問大S是否同行，店家神祕地回了「噓」字，保護夫妻隱私，沒想到，大S今（6日）凌晨突然在IG秀出為老公刺上的新紋身，且圖案與具俊曄的相呼應，閃瞎眾人。
大S在IG限時動態轉發和經紀人廖瑋琪的聚會照，她親密地勾著對方的肩，露出淺淺笑容，整個人容光煥發，彷彿年輕了好幾歲，連經紀人都調侃「妳到底要多逼人，根本倒著長」，形容根本是電影《班傑明的奇幻旅程》的劇情，另外，穿平口服的大S，露出的白皙鎖骨上有一排新刺青，為「Remember Together forever（記得永遠在一起）」英文草寫，與具俊曄的圖案相同。
刺青店家及師傅，上月底在IG分享和具俊曄的合照，具俊曄秀出臂膀上的皇冠刺青，上頭的絲帶寫著大S韓文名字「희원」（熙媛），頸部的一排字串則是「Remember Together forever」，還有一個在胳臂上的紋身為台北經緯座標，3個曝光的刺青，全都跟愛妻大S有關，夫妻倆相互秀恩愛，甜蜜爆表。（編輯：楊穎軒）