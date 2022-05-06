美股遭血洗！台股早盤跌380點 台積跌16元、化工農反漲
聯準會宣布升息2碼，但美股反彈僅一天，市場擔憂經濟仍有衰退的威脅，美股4大指數昨（5）日遭血洗，其中道瓊暴跌千點，跌幅達3%，費半指數跌5%。台北股市今（6）日開盤後跳水，下殺383點，來到16312點，跌幅2%左右。權值股台積電早盤跌16元，來到526元，跌幅2.3%。而盤面上電金熄火、鋼鐵也跌深，不過化工農概與農糧股逆勢抗跌。
美股道瓊指數暴跌1063.09點，或3.12%，收32997.97點；那斯達克指數暴跌647.16點，或4.99%，收12317.69點；標普500指數暴跌153.3點，或3.56%，收4146.87點；費城半導體指數暴跌158.3點，或5.00%，收3005.5點。
權值股台積電早盤跌16元，來到526元，跌幅2.3%。其他晶圓代工聯電跌3%，來到47.55元。世界先進與力積電各跌3.7%與2.3%。而其他重要電子股，如聯發科跌逾3%，來到812元。鴻海跌約2%，來到102元。南亞科、華碩、群創、友達、大立光、緯創、國巨、跌1到3%之間。
金融保險也綠油油，富邦金跌4%，華南金、國泰金、開發金、玉山金、兆豐金、台新金、新光金、永豐金、中信金跌1到3%之間。鋼鐵股同樣綠光罩頂，中鴻跌7%，中鋼、東和、第一銅、春源跌2到3%。不過，化工農概與農糧族群逆勢抗跌，惠光、中碳、東鹼漲2到6%，福壽、愛之味、泰山、台榮、興泰漲2到7%。