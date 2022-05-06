NBA／害小手套受傷的灰熊球員被禁賽 柯爾：不重要
灰熊球員Dillon Brooks前天在季後賽次輪G2對勇士球員「小手套」Gary Payton II做出二級惡意犯規動作，導致後者左手肘骨折預計缺席1個月，NBA聯盟今(6)日宣布Brooks被禁賽1場，不過勇士教頭Steve Kerr仍相當不滿。
Brooks在比賽中從後方拍下對正在上籃的Payton II，導致後者重摔在地時造成左手肘骨折，聯盟今追加禁賽1場，認為他對Payton II進行了「不必要和過度的接觸」造成嚴重傷害。
Brooks惡意犯規讓勇士全隊都相當氣憤，今天聯盟懲處出爐後，Kerr仍表示，「那不重要，Payton II在未來幾周都打不了，這對我們來說才是唯一重要的事情。」
「他的手臂上有個巨大的支架，他會缺席很長一段時間，他非常沮喪，他在聯盟辛苦努力了6年，他正扮演球隊重要角色，他打得很好，但這一切都被奪走了，我們為他感到難過。」Kerr也強調不要拿對手的職業生涯冒險。
勇士今天練球，勇士隨隊記者Anthony Slater在推特PO出Payton II出現在訓練館的照片，但他只能在門旁觀望，讓不少球迷都紛紛留言為他感到難過並獻上祝福。