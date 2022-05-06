檢察長遴選　檢審會今開會討論12位潛在名單

檢察總長江惠民5月7日將卸任，9日由高檢署檢察長邢泰釗接任，法務部今年開出6位檢察長缺，檢察官人事審議委員會「選任委員」日前啟動新任檢察長遴選程序，從31位候選人名單中推薦缺額一倍的人數共計12位，昨天公布名單。檢審會今（6）日將開會討會，將最終決議名單交由法務部長蔡清祥圈選，預計5月13日公布部長遴選的人選。
選任檢審委員自5日上午11時開會審查31位候選人的資歷與經歷，歷經8個半小時的討論，最後決定推舉12位「潛在」檢察長名單，包括：20期的法務部常務次長張斗輝、26期的台中高分檢署主任張宏謀、26期的廉政署長鄭銘謙、28期的法務部檢察司長林錦村、30期的法務部保護司長毛有增、33期的法務部司法官學院主秘李海龍。
33期的新北地檢署檢察官陳盈錦、34期的台中高分檢署檢察官謝名冠、36期的台中高分檢署檢察官郭景東、36期的台高檢署檢察官許鈺茹、37期的高雄高分檢派駐廉政署南調組長黃元冠、38期的台北地檢署派駐廉政署視察室主任林漢強。
其中，張斗輝在法務部任內負責全國毒品防制、平抑物價業務，檢察界認為，張斗輝資歷完整，接掌準高檢署檢察長職缺機率高。
至於林錦村擁有雙碩士學歷，2021年再拿法學博士學位，擔任檢察官時期，辦過新瑞都案，聲押前國民黨「大掌櫃」劉泰英獲准，以及璩美鳳光碟案；目前調法務部辦事，期間研擬證人保護法、緩起訴等條文。