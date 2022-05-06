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中國新增病例續降　但疫情多點爆發凸顯清零難

▲中國近期新增染疫數雖續降，但疫情卻呈現多點爆發態勢，凸顯當局堅持的動態清零仍面臨嚴峻挑戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國近期新增染疫數雖續降，但疫情卻呈現多點爆發態勢，凸顯當局堅持的動態清零仍面臨嚴峻挑戰。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-05-06 12:12:48

（中央社台北6日電）中國官方今天通報COVID-19新增病例（含確診與無症狀感染者）4714例，本土新增4628例，中國近期新增染疫數雖續降，但疫情卻呈現多點爆發態勢，凸顯當局堅持的動態清零仍面臨嚴峻挑戰。

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中國國家衛生健康委員會官網上午公布，5日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例374例，其中境外移入18例，本土病例356例。

衛健委指出，新增本土確診仍以重災區上海245例最多，其次為首都北京市的55例。另新增死亡12例，均為本土病例，都在上海。

當天並通報新增4340例無症狀感染者，其中境外移入68例，本土4272例。本土無症狀感染者同樣以重災區上海市4024例最多，其次為遼寧省61例，北京市也有17例。

中共總書記習近平昨天主持召開中央政治局常委會，會中他仍要求必須毫不動搖堅持動態清零，即使這道防疫政策已嚴重衝擊中國經濟民生，甚至疫情仍呈現多點爆發態勢凸顯難清零。

像是首都北京5日的新增病例來到72例，上海自4月29日和30日僅維持兩天的社會面清零，隨後隔離區外又連續5天出現新增病例。

另據中國媒體「澎湃新聞」報導，包括河南省許昌及目前實施封城一週的鄭州，遼寧省丹東、營口與葫蘆島，吉林省長春和吉林市，以及之前傳出7天99人確診的白雲機場所在地廣東省廣州市等，也持續通報新增染疫數。

另據國家衛健委通報，截至5日24時，中國累計死亡5153例，累計報告確診數達21萬8945例；尚在醫學觀察的無症狀感染者11萬1906例（境外移入505例）。

港澳方面，香港特別行政區累計確診33萬1097例（出院6萬119例，死亡9333例），澳門特別行政區累計確診82例（出院82例）。（編輯：曹宇帆/朱建陵）1110506

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