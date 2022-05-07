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網購商品找不到賣家負責　中市法制局：有解了

▲網購平台提供賣家資訊(圖／法制局提供2022.5.7)
▲網購平台提供賣家資訊(圖／法制局提供2022.5.7)

記者柳榮俊/台中報導

2022-05-07 13:08:00

在網購平台買到標示不明的商品，卻找不到賣家負責，該怎麼辦？這類的問題，未來有解了。台中市政府法制局表示，商品標示法修正草案於今年53日三讀通過，增訂網購平台業者(如蝦皮、樂天、嘖嘖等)有義務提供主管機關商品刊登者或販賣業者資料，法案將於總統公布後1年施行。

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法制局指出，近日接獲消費者投訴，在網購平台向賣家購買水槽不鏽鋼過濾器，到貨後，商品包裝上標示「stainless steel (不鏽鋼)，但正常使用2天就出現明顯鏽斑，質疑賣家商品標示不實。然而，原網購平台上，卻未載明賣家實際名稱與聯絡地址，致難以向主管機關申訴。


法制局長李善植表示，網路電商與實體店面一樣，販售商品的標示都應符合商品標示法規定。但是，常發生消費者網購商品後，發現包裝標示涉不實，向主管機關要求賣家負責時，賣家網頁卻僅標示「賣家代稱」，並未揭露實際賣家姓名或公司商號名稱，也沒有聯絡地址，導致主管機關在個案稽查或消費爭議處理上，難以有效進行。


李善植說，此次商品標示法修正，明定主管機關有權要求網購平台提供會員賣家資料，若平台拒絕配合還有處罰規定；另外，商品標示法修正前，對於違反商品標示的業者，是一律先限期改正，屆期未改正才處罰，恐怕難以遏止重大違規案件。這次修法，對於違法情節重大或商品有相當危害性者，賦予主管機關有權處罰，可以強化規範網售商品標示的正確性。


李善植指出，這兩年因疫情影響，民眾的消費模式逐漸雲端化，越來越多消費者網路購買各項生活用品。但無論網購或實體店面，消費者的權益保障都不能因此打折扣。在網購電商平台交易蓬勃發展之際，呼籲平台業者應善盡企業責任，核實查證會員賣家提供的聯絡資料，以因應商品標示法修正施行後，可能產生的調查需求；並要求各網路賣家，應依法揭露業者名稱及地址等資料，落實商品標示義務，以維護事業信譽及保障消費者權益。


法制局消保官也提醒市民，網路無國界，跨境購物風險高，消費爭議難解決，建議消費者選擇在台合法登記的電商購物平台，才能減少消費糾紛，順利買到心儀的商品。

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