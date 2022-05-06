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教師身兼防疫送貨員！全教總：盼政府簡化防疫作為

▲全教總今（6）日表示，目前校園防疫政策混亂，嚴重影響教師正常教學，呼籲政府簡化校園防疫作為。（圖／記者李琦瑋攝，2022.05.06）
▲全教總今（6）日表示，目前校園防疫政策混亂，嚴重影響教師正常教學，呼籲政府簡化校園防疫作為。（圖／記者李琦瑋攝，2022.05.06）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-06 11:13:35

疫情延燒，但防疫政策計劃感不上變化，全教總今（6）日表示，近日接獲各地教師陳情，指出目前校園防疫政策混亂，包括防疫政策一國多制、教師兼辦醫衛社政、反覆停課導致線上與實體課程難兼顧等，嚴重影響教師正常教學，呼籲政府簡化校園防疫作為，減輕學校壓力。

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全教總理事長侯俊良指出，校園防疫政策地方、中央有落差，各地方政府又有各自的防疫規定，導致校園防疫政策鬆緊不一，讓學校、師生、家長無所適從；疫情發生兩年多來，教師除了教學及原本行政工作外，還額外負擔不少防疫業務，目前疫情加劇，部分地方甚至要求教師發放快篩至學生家中；因應疫情變化，學校停、復課輪替速度加快，教師要兼顧線上與實體教學，無論人力調度或教學品質，都造成現場極大困擾。

侯俊良說，校園快篩試劑不足，教師需要快篩時，只能自行想辦法，以及各縣市對於自主防疫期間是否給「防疫假」，有不同的解讀。

立委林宜瑾提到，面對反覆停、復課，許多學校疲於奔命，找不到代課教師，只能不斷安排正常出勤的教師代課，導致教學品質下降，且在教學人力吃緊狀況下，部分教師還得協助發放快篩、關懷包，「教育者身兼防疫送貨員」，恐怕讓兩邊工作都做不好，呼籲政府釐清權責、給予防疫津貼等解套方案，減輕學校與教育同仁壓力。

任教於國小的全教總副秘書長李雅菁表示，目前規定全校出現1/3以上班級確診，或有10個班級以上確診，全校「得」停課，但各校對此卻有不同判斷，有些學校決定停課1天、3天或7天。

她說，校園防疫政策混亂讓公假排代也出現問題，自己上週教學時，突然接獲通知為密切接觸者，便希望找代課教師，協助之後兩節課的教學，但教學組長卻表示，沒有相關證明，代課費無法處理，她只好自行吸收，呼籲政府在疫情期間，對公假排代認定更寬鬆。

疫情期間讓課程的進行更為複雜。她指出，這兩天接獲通知，任教班級中有部分班級停課，自己就必須部分班級上實體課、部分班級上線上課程，還遇過更複雜的狀況，一班27名學生中，有7名學生擔心疫情請假，教師就得面臨如何同時進行實體與線上教學，包括設備問題、軟體的使用、兩邊的教學品質如何兼顧等。她呼籲，中央、地方、各校之間規定應一致，讓教師有所依循，另外，教師每天加班應有適當補休。

全教總呼籲，師生給假應從寬認定，並請各主管機關化繁為簡、減少不必要與重複的報表，並提供足夠快篩劑給各級學校；若政府在醫衛社政無法處理，要下放至教學現場，希望相關人力、物力到位。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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