教師身兼防疫送貨員！全教總：盼政府簡化防疫作為

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侯俊良說，校園快篩試劑不足，教師需要快篩時，只能自行想辦法，以及各縣市對於自主防疫期間是否給「防疫假」，有不同的解讀。
立委林宜瑾提到，面對反覆停、復課，許多學校疲於奔命，找不到代課教師，只能不斷安排正常出勤的教師代課，導致教學品質下降，且在教學人力吃緊狀況下，部分教師還得協助發放快篩、關懷包，「教育者身兼防疫送貨員」，恐怕讓兩邊工作都做不好，呼籲政府釐清權責、給予防疫津貼等解套方案，減輕學校與教育同仁壓力。
任教於國小的全教總副秘書長李雅菁表示，目前規定全校出現1/3以上班級確診，或有10個班級以上確診，全校「得」停課，但各校對此卻有不同判斷，有些學校決定停課1天、3天或7天。
她說，校園防疫政策混亂讓公假排代也出現問題，自己上週教學時，突然接獲通知為密切接觸者，便希望找代課教師，協助之後兩節課的教學，但教學組長卻表示，沒有相關證明，代課費無法處理，她只好自行吸收，呼籲政府在疫情期間，對公假排代認定更寬鬆。
疫情期間讓課程的進行更為複雜。她指出，這兩天接獲通知，任教班級中有部分班級停課，自己就必須部分班級上實體課、部分班級上線上課程，還遇過更複雜的狀況，一班27名學生中，有7名學生擔心疫情請假，教師就得面臨如何同時進行實體與線上教學，包括設備問題、軟體的使用、兩邊的教學品質如何兼顧等。她呼籲，中央、地方、各校之間規定應一致，讓教師有所依循，另外，教師每天加班應有適當補休。
全教總呼籲，師生給假應從寬認定，並請各主管機關化繁為簡、減少不必要與重複的報表，並提供足夠快篩劑給各級學校；若政府在醫衛社政無法處理，要下放至教學現場，希望相關人力、物力到位。
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