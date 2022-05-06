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存款減少、基金脫手　柯文哲夫婦財產縮水127萬元

▲監察院最新的財產申報出爐，其中台北市長柯文哲與妻子陳佩琪的資產，較上一次申報時減少127萬元。（資料照／台北市政府提供）
▲監察院最新的財產申報出爐，其中台北市長柯文哲與妻子陳佩琪的資產，較上一次申報時減少127萬元。（資料照／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-05-06 11:28:282022-05-06 11:31:27

監察院最新一期的財產申報出爐，其中台北市長柯文哲與妻子陳佩琪，也於去年11月進行財產申報，並於今（6）日公布。兩人的財產較上一次申報登記時，約略減少了127萬元，其中基金的部分，109年所投資的7檔基金，到110年時只剩2檔還持有，總價額減少了81萬元；至於存款的部分則減少了46萬元。

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對照109年的財產申報記錄，柯文哲與妻子陳佩琪兩人的資產，約略減少了127萬元。其中針對基金投資的部分，眾所周知陳佩琪偏好基金投資，甚至還曾因基金投資項目有「中國」等字眼，遭到外界議論。而今年的財產申報中，柯文哲夫婦的基金投資，不僅從7檔減少為4檔，總價額也從1,828,756元減少為1,012,054元，減少了81萬元，其中長期持有基金的也僅剩下2檔。

不過出脫基金投資後，柯文哲夫婦的存款卻並未隨之增加，反而還減少了46萬元，總存款從前一次財產申報的22,491,859元減少為22,031,398元。不過細究銀行存款項目，可以發現陳佩琪將部分資金轉投資日圓與美元，除了原本就有的美金帳戶外，也為此開立新的日圓帳戶。

至於保險的部分，柯文哲夫婦投保的相關保險項目也未增減，都為終身的儲蓄型壽險為主，總額約為7,211,616元。

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