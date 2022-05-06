年輕人別鬆懈！就怕輕症轉重症　醫：有十大症狀快就醫

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昨（5）日再新增一名20多歲男性死亡個案，沒有疫苗接種史，本身具有腦傷合併慢性神經系統疾病，有氣切病史，長期臥床使用呼吸器，其照護場所因有其他確診個案，採檢後確診，有肺炎合併呼吸衰竭、新冠肺炎是主要死亡原因。
對此，周百謙提醒，Omicron盛行狀況下，施打疫苗雖能提供初步防護，降低死亡與重症風險，但仍然不可掉以輕心，還是要注意預防被感染，以及確診後預防輕症變重症。
「預防感染比較麻煩」，周百謙坦言，現台灣每日約3萬人確診，採檢站陽性率皆很高，但社區中，已確診但為輕症或無症狀的潛在指標個案越來越多，卻因採檢量能不足，實際上可能有更多黑數個案並未被檢出，因此民眾還是應接種疫苗提高防護。
想要預防感染，周百謙建議，民眾可避開需要脫下口罩的場合，自律盡量避免參加聚餐，許多餐廳的通風條件都難以減少病毒傳播風險，另戴口罩雖能降低病毒傳播，但如酒吧等密閉空間病毒量仍高，因此也應避免長時間待在空氣密閉的環境，「一定要記得口罩不要摘下來，然後選擇空氣流通好的環境」，並注意呼吸道的保養，若有鼻塞、胸悶等徵兆，應跟醫師討論，透過抗組織胺等藥物降低呼吸道問題與傳播風險。
「臥床的一定是高風險！」周百謙指出，本波疫情中，年輕人與中年人死亡多來自於長期臥床，生活難自理，或有身體狀況，如腦血管疾病、心血管疾病、血糖控制不佳、肝臟功能不好、肝硬化、癌症病患與患有慢性疾病者如糖尿病、高血壓、心臟病、慢性支氣管擴張者都屬重症高風險族群，確診後病毒不易被清除，容易導致免疫風暴，平時就可先諮詢醫師。
周百謙提到，有確診者稱「喉嚨痛如刀割」、「十倍於流感的症狀」，不過這些症狀不一定就會轉為中重症，有可能是病患先前內科問題影響，他舉例，我國有相當比例民眾都有鼻過敏問題，感染新冠肺炎會造成鼻腔黏膜等部位損傷，造成過敏症狀更為厲害，不能只單純服用普拿疼，還是要治療本身的過敏問題。
周百謙進一步說明，過敏治療可分為藥物治療，使用抗組織胺、抗過敏藥，這能緩解大部分民眾求診問題，另就是要注意環境通風，維持合適的濕度與溫度，「不要在空氣不好的地方自我隔離」，會因為空氣中的懸浮微粒與過敏原破壞黏膜造成更多損傷，也要適度補充水分，讓氣管不過於乾燥。
要特別注意的是，就算是年輕族群，為避免輕症轉重症，周百謙認為，若有發燒不退，伴隨發抖畏寒、嗜睡、食慾連日不振、無法進食、全身不適、疲累、血壓或血氧不穩，都應盡速前往急診就診。
周百謙也補充，若有出現心律不整，心臟跳非常快，每分鐘達120至160下，有嚴重胸痛，可能有心肌炎、心包膜炎，或呼吸喘、意識不清、腹瀉等症狀容易被忽略，但也應盡速就醫釐清。
現在年輕族群若是染疫多在家照護，周百謙也分享，有喉嚨痛、鼻塞、嗅覺喪失者，可先準備空氣清淨機與抗組織胺、過敏藥物，有需求時可經遠距醫療後，在醫師指示下服用，另也可準備運動飲料，飲用時與水1比1稀釋，類似打點滴概念，補充電解質，避免身體功能不平衡。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。