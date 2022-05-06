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共機頻擾台　日本自民黨眾議員：當自身事務看待

▲日本自民黨青年局訪台，卻傳出有訪團成員確診新冠肺炎。（圖／外交部臉書粉絲團）
▲日本自民黨青年局訪台，卻傳出有訪團成員確診新冠肺炎。（圖／外交部臉書粉絲團）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-06 12:36:132022-05-06 12:50:38

共機頻繁擾台，日本訪台議員今（6）日表示，台灣是日本非常重要友人，日本會當作自身事務看待，並提高危機感，因為台灣海峽的穩定，對亞太地區相當重要。

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日本自民黨青年局訪團3日至7日來台訪問，期間晉見總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃，4日前往前總統李登輝墓園弔唁，同時與台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅會談。

訪團成員由日本眾議員小倉將信、鈴木憲和、鈴木隼人、山口晉、西野太亮及日本青年會議所幹部等共11人組成。在日本台灣交流協會安排下，訪團上午在台北市大倉久和飯店舉行媒體見面會，但因昨日傳出訪團成員確診，因此今日見面會僅由鈴木憲和、鈴木隼人兩人代為出席。

媒體詢問，日本防衛大臣岸信夫多次表達「台灣有事就是日本有事」，該如何促進台日制的防衛與安全合作？鈴木憲和表示，中共以前所未有的共機數量進入台灣防空識別區（ADIZ），而台灣是日本非常重要的友人，所以日本會將其當作自身事務看待，並提高危機感，因為台海的穩定對亞太地區來說相當重要，日本也樂意跟國際社會分享這樣的看法，會將這份危機感帶回去日本討論，盼雙方加強實際合作。

針對訪團成員西野太亮確診新冠肺炎，鈴木憲和推測是在日本感染，應該不是在台灣，只是到了台灣才檢出陽性。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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