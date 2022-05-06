共機頻擾台　日本自民黨眾議員：當自身事務看待

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訪團成員由日本眾議員小倉將信、鈴木憲和、鈴木隼人、山口晉、西野太亮及日本青年會議所幹部等共11人組成。在日本台灣交流協會安排下，訪團上午在台北市大倉久和飯店舉行媒體見面會，但因昨日傳出訪團成員確診，因此今日見面會僅由鈴木憲和、鈴木隼人兩人代為出席。
媒體詢問，日本防衛大臣岸信夫多次表達「台灣有事就是日本有事」，該如何促進台日制的防衛與安全合作？鈴木憲和表示，中共以前所未有的共機數量進入台灣防空識別區（ADIZ），而台灣是日本非常重要的友人，所以日本會將其當作自身事務看待，並提高危機感，因為台海的穩定對亞太地區來說相當重要，日本也樂意跟國際社會分享這樣的看法，會將這份危機感帶回去日本討論，盼雙方加強實際合作。
針對訪團成員西野太亮確診新冠肺炎，鈴木憲和推測是在日本感染，應該不是在台灣，只是到了台灣才檢出陽性。
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