如何看待中國清零政策？佛奇：未配合好的疫苗接種措施
美國白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr.Anthony Fauci）近日接受外媒專訪時，被問到對於中國清零政策的看法，認為應該採取正確的措施配合，如果只是一味封鎖，是無法期望病毒就此消失的。
根據美國《外交政策》4日刊登的專訪內容，在談完美國本地的疫情之後，佛奇被問到有關世界其他地區的抗疫情況，比如中國的清零政策是否太過嚴格時，他回覆道：「嗯，我想是的，因為如果你要關閉一個國家並封鎖，首先是要意識到這是一個臨時措施，是要讓你有足夠的時間，為絕大多數人口接種疫苗，好的疫苗，尤其是老年人等弱勢群體。」
佛奇認為，北京當局顯然沒有意識到這點，封鎖是封鎖了，但疫苗接種率仍非常低，特別是在老年群體中；而且坦白說，中國使用的疫苗也不如世界其他地方用的有效。
佛奇強調，他能理解採取封鎖是種策略，但如果只是封鎖並等待病毒自己消失，那是不可能發生的，必須有個明確目的，就是替病毒將不可避免會進入社區一事，提早做好準備。
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