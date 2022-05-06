全家「沒報會員」虧大了！整月累積花1000元 App送150元
到超商消費還沒習慣集點的民眾，別忽視聚沙成塔的威力。如果不想報出手機號碼讓全場聽到，7-11、全家都有推出App會員條碼，結帳時「1動作」多刷一下能賺更多。全家今（6）日宣布開跑聰明購物節，自5月4日起至5月31日近乎一個月期間，會員只要累積消費滿1000元，就可兌換150元購物金酷碰券。
經常到全家消費的民眾，沒報會員虧大了。全家今（6）日正式宣布開跑聰明購物節，不過眼尖的民眾在4日就發現，當天起至5月31日止，將近一個月的期間，會員消費1元可累計App「集章趣」1積分，滿1000積分（等同累積消費1000元）可兌換150元購物金酷碰券。無論是報手機號碼或刷App會員條碼，集章趣跟會員點數都會自動同步累積。
若以上班族每月上班22天來算，平均每天到超商吃一頓消費45元以上，活動期間就能達到累積消費達1000元，兌換的150元酷碰券沒有限制門檻，只要下次單筆消費滿150元就可全額抵用，不過須在6月7日前兌換完畢，每人限兌換2次。
此外，活動期間單筆消費滿150元，會多拿到一張小白單，掃上方QRcode可至抽獎網頁登錄，有機會抽到Volvo百萬汽車（1台）、200元刮刮樂一本（10名）。每周六、日全家再加碼，單筆消費滿150元就送20元購物金小白單，不過下次消費要滿120元才可抵20元，每周限量發放30萬組。
7-ELEVEN的App則力推「行動隨時取」訂閱制服務，以低接觸支付、包月商品優惠不漏接、自動續訂三大特點，擴大會員熟客經營。其中CITY CAFE美式和拿鐵包月訂購享最低6.5折，另有瑞穗鮮乳、我的健康日記益生菌、寵物食品餐盒等訂閱組數。5月17日前訂閱制包月專案若完成續訂，再加贈20點OPEN POINT點數（1點等於1元），使用指定信用卡最多再享10%點數回饋。