COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

美股遭血洗！台積電領跌　台股午盤持續趴地跌約300點

▲台北股市今（6）日開盤後跳水，一度跌383點，來到16312點，而午盤則約跌300點，來到16393點，跌幅1.8%。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（6）日開盤後跳水，一度跌383點，來到16312點，而午盤則約跌300點，來到16393點，跌幅1.8%。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

2022-05-06 11:58:402022-05-06 12:04:37

聯準會宣布升息2碼與釋出縮表計畫，但美股反彈僅曇花一現，隔天（5日）美股遭血洗，道瓊暴跌千點，四大指數跌幅3到5%，亞股今（6）日也大多跌深。台北股市開盤後跳水，一度跌383點，來到16312點，而午盤則跌約300點上下，來到16393點，跌幅1.8%。權值股台積電午盤跌12元，來到530元。而其他11點半過後有買盤、逆勢抗跌的包括藥華藥、華電、精剛、聯成、明基醫等。另外，化工農糧與散裝航運表現也不俗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
市場擔憂經濟仍有衰退的威脅，美股4大指數昨日遭血洗，道瓊暴跌千點，跌幅達3%，費半指數跌5%。而今日亞股僅日股走揚漲0.8%左右，韓股跌超過1%，陸股與港股也分別跌2%與3.5%。而台北股市今日開盤後也跳水，午盤持續趴低跌約300點上下，電金、鋼鐵一片綠油油。權值股台積電午盤跌12元，來到530元。聯電跌1.7%，來到48.2元。其他重要電子股，聯發科、鴻海、友達、群創、緯創午盤跌約1%上下。

至於11點半過後有買盤的包括藥華藥漲8%、華電漲5%、精剛漲4%，聯成、明基醫、天鈺、榮剛漲2%以上。而化工農概、農糧股午盤持續強勢，惠光漲4%，福壽、東鹼、興農漲逾2%，泰山、台榮漲1%多。而散裝航運也相對抗跌，裕民、慧洋、四維航漲幅接近1%。


美股遭血洗！台股早盤跌380點　台積跌16元、化工農反漲

Fed升息與縮表　緊縮步調符合預期、市場樂觀解讀

財經小辭典／Fed升息又預告縮表　啥是縮表？有何影響？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀