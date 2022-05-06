美股遭血洗！台積電領跌 台股午盤持續趴地跌約300點
聯準會宣布升息2碼與釋出縮表計畫，但美股反彈僅曇花一現，隔天（5日）美股遭血洗，道瓊暴跌千點，四大指數跌幅3到5%，亞股今（6）日也大多跌深。台北股市開盤後跳水，一度跌383點，來到16312點，而午盤則跌約300點上下，來到16393點，跌幅1.8%。權值股台積電午盤跌12元，來到530元。而其他11點半過後有買盤、逆勢抗跌的包括藥華藥、華電、精剛、聯成、明基醫等。另外，化工農糧與散裝航運表現也不俗。
市場擔憂經濟仍有衰退的威脅，美股4大指數昨日遭血洗，道瓊暴跌千點，跌幅達3%，費半指數跌5%。而今日亞股僅日股走揚漲0.8%左右，韓股跌超過1%，陸股與港股也分別跌2%與3.5%。而台北股市今日開盤後也跳水，午盤持續趴低跌約300點上下，電金、鋼鐵一片綠油油。權值股台積電午盤跌12元，來到530元。聯電跌1.7%，來到48.2元。其他重要電子股，聯發科、鴻海、友達、群創、緯創午盤跌約1%上下。
至於11點半過後有買盤的包括藥華藥漲8%、華電漲5%、精剛漲4%，聯成、明基醫、天鈺、榮剛漲2%以上。而化工農概、農糧股午盤持續強勢，惠光漲4%，福壽、東鹼、興農漲逾2%，泰山、台榮漲1%多。而散裝航運也相對抗跌，裕民、慧洋、四維航漲幅接近1%。