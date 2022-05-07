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神準心理測驗！「直覺選一道蛋料理」　破解你最近的心結

▲請先深呼吸，再直覺選出下列一道蛋料理，「一封來自未來的訊息」將破解你最近的心結。（圖／黑眼包LINE@blackeyebow提供）
▲請先深呼吸，再直覺選出下列一道蛋料理，「一封來自未來的訊息」將破解你最近的心結。（圖／黑眼包[email protected]提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-05-07 08:00:00

這陣子疫情升溫、人心惶惶，面對這場長時間的抗疫，人們生活習慣的改變，帶來種種不適和苦悶。大家除了要好好照顧自己身體健康，也更需要調適自己的心理狀態，盡量保持內心的平靜。究竟，這時候的你，需要什麼提示呢？人氣圖文插畫家黑眼包（LINE ID : @blackeyebow)，日前分享一則「9款蛋料理心理測驗」，請先深呼吸，再直覺選出下列一道蛋料理，「一封來自未來的訊息」將破解你最近的心結。

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▲請先深呼吸，再直覺選出下列一道蛋料理，「一封來自未來的訊息」將破解你最近的心結。（圖／黑眼包LINE@blackeyebow提供）
▲請先深呼吸，再直覺選出下列一道蛋料理，「一封來自未來的訊息」將破解你最近的心結。（圖／黑眼包[email protected]提供）
再次提醒各位吃貨，這次的心理測驗是希望大家「看圖像憑直覺選擇」，不要太專注在選自己想要吃什麼蛋料理喔！要吃請自己去買（喂）。怕先寫出文字會干擾大家，蛋料理的圖解就放在最後給大家好好品嚐。

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A. 保持柔軟有彈性！

眼前的擔憂都是暫時的，保持開放的心胸去接納會是更容易且輕鬆的，任何的抗拒只會產生更大的阻力。所有的應該與不應該都只是頭腦裡的噪音。「接納」可以幫助你更快速通過看似阻礙的情境。


B. 快樂向前迎向陽光！

生活簡單一點，人際關係也需要保持健康的連結，或，不連結。太複雜的人際關係會加快損耗你的精力，早早斷開沈重的人事物，把注意力放在更值得的人事物上面，身心也會更加輕盈。


C. 你是有價值的！

你把自己打理得很好，但在內心深處卻對自己有總總的不滿意。要知道每個人都是有價值的，不需要跟別人比較，你也無法成為別人，只要能勇敢做自己，自信自然可以散發出來，只是如此就可以被人喜歡！


D. 你需要的是完整而不是完美！

凡事都要求1百分，做到最好，你累了吧？世界上沒有真正的完美，任何的完美也只是出於某個標準，端看你用什麼角度欣賞。你需要放鬆一點，學習欣賞各種角度的美，接受各種不同的可能性。


E. 除了現實，我們還有夢想！

你需要一點做夢的能力，生活不是只有眼前的柴米油鹽醬醋茶，夢想使我們可以超越物質，連結更高維度的自己，我們可以更有活力地盡情體驗生活，只要直視內心最真實的渴望，祂便會帶領你完成任何你頭腦認為的各種不可能。


F. 像孩子一樣玩吧！

工作認真是很好的事，但太嚴肅的話，身邊的人也會覺得很有壓力～你需要放鬆一點，享受每一個過程，學習孩子用玩樂的方式，情緒也可以更流動，不在身上造成各種僵硬。


G. 先看見愛才有能力愛！

一直找尋愛的你需要先有看見愛的能力，去感覺並認出你內在的愛，在動物身上也能看見滿滿的愛，先去認出周圍的各種愛，自然我們會吸引愛我們的人。


H. 你永遠可以是真實又獨特的！

貶低自己並沒有任何好處，擁抱、看見自己的脆弱，接受最真實的自己才能讓你感覺釋放。安撫你的內在小孩，療癒每個感覺受傷的過去，不讓此刻的自己攜帶著過往的傷痛，才能真正邁步向前。


I. 停止找尋不存在的東西！

你需要安靜地與自己相處，自己吃飯、自己旅行，有能力和自己在一起。存在於表象的一切都不能代表你，美貌不能代表你、成就也不能代表你，你需要去探索屬於自己的真實，單純地成為你自己。

▲蛋料理的圖解，每一道都好想吃。（圖／黑眼包LINE@blackeyebow提供）
▲蛋料理的圖解，每一道都好想吃。（圖／黑眼包[email protected]提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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